https://ria.ru/20230322/ugrozy-1859650115.html

Западные угрозы в адрес Си Цзиньпина не подействовали, заявил эксперт

Западные угрозы в адрес Си Цзиньпина не подействовали, заявил эксперт - РИА Новости, 22.03.2023

Западные угрозы в адрес Си Цзиньпина не подействовали, заявил эксперт

Визит в Россию лидера Китая Си Цзиньпина продемонстрировал неэффективность западных предостережений в адрес КНР о недопустимости экономического и военного союза РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:16

2023-03-22T01:16

2023-03-22T01:22

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Визит в Россию лидера Китая Си Цзиньпина продемонстрировал неэффективность западных предостережений в адрес КНР о недопустимости экономического и военного союза Пекина с Москвой, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" из ОАЭ ученый Шади Абдель Вахаб. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта. "Этот визит показал, что западные угрозы и предостережения в адрес Китая о недопустимости развития торговых, экономических и военных отношений с Россией на фоне западных санкций не подействовали. Китай продемонстрировал, что не согласен с этими призывами и угрозами, доказательством чему также служит рост торговли между двумя странами на 30% за прошлый год. Этим визитом Китай дал понять, что его экономические отношения с Россией продолжатся, несмотря на попытки Запада им противодействовать", - сказал Абдель Вахаб. Он указал, что санкции в отношении России и прекращение закупок ее топлива имели обратный эффект, когда Запад начал выводить свои предприятия в Китай, который, наоборот, увеличил потребление российских энергоресурсов. Кроме того, по мнению эксперта, визит в Москву Си Цзиньпина в нынешней ситуации подтвердил "общее видение двух лидеров о необходимости ликвидации режима гегемонии США и создания нового мирового порядка на основе многополярности, отношений сотрудничества между основными мировыми державами, включая Китай, Россию и США". Приезд в Россию китайского лидера, считает Абдель Вахаб, также стал попыткой противодействовать политике США использовать военные союзы на основе мировоззрения холодной войны и соглашения, чтобы изолировать Россию и помешать Москве и Пекину продолжать добиться прогресса, развития экономики и технологий.

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

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