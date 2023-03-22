Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине
Захарова: Запад циничен, говоря о помощи Киеву и поставках снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
"Все это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении - экономическом, сельскохозяйственном, промышленном можно в принципе говорить? Это все не просто вранье, это циничная ложь, которая где-то идет на грани настоящего геноцида. В первую очередь этого не понимают граждане Украины, которые подвергаются психологической проработке", - сказала дипломат в эфире "Первого канала".