Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tsinichnost-1859739688.html
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине
Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:15
2023-03-22T12:15
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_130:393:3072:2048_1920x0_80_0_0_307bcbdb11286ed924323a5003b13362.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. "Все это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении - экономическом, сельскохозяйственном, промышленном можно в принципе говорить? Это все не просто вранье, это циничная ложь, которая где-то идет на грани настоящего геноцида. В первую очередь этого не понимают граждане Украины, которые подвергаются психологической проработке", - сказала дипломат в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3320753e76ac7c616f61c1e65180f486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине

Захарова: Запад циничен, говоря о помощи Киеву и поставках снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
"Все это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении - экономическом, сельскохозяйственном, промышленном можно в принципе говорить? Это все не просто вранье, это циничная ложь, которая где-то идет на грани настоящего геноцида. В первую очередь этого не понимают граждане Украины, которые подвергаются психологической проработке", - сказала дипломат в эфире "Первого канала".
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала