https://ria.ru/20230322/tsinichnost-1859739688.html

Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине

Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.03.2023

Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине

Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:15

2023-03-22T12:15

2023-03-22T12:15

специальная военная операция на украине

мария захарова

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Запад цинично лжет, говоря о помощи Украине, при этом собираясь поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. "Все это выглядит абсолютно цинично на фоне заявления о выделении многомиллиардной помощи на восстановление Украины. Если почва будет заражена, о каком восстановлении - экономическом, сельскохозяйственном, промышленном можно в принципе говорить? Это все не просто вранье, это циничная ложь, которая где-то идет на грани настоящего геноцида. В первую очередь этого не понимают граждане Украины, которые подвергаются психологической проработке", - сказала дипломат в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)