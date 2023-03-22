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В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 22.03.2023 (обновлено: 15:38 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/toplivo-1859798170.html
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива - РИА Новости, 22.03.2023
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:21
2023-03-22T15:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ."Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также сообщается, что потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777.
https://ria.ru/20230214/zapas-1852033639.html
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запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива

Минобороны: близ Зализничного Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также сообщается, что потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Власти Украины создадут запас топлива на два месяца на случай кризиса
14 февраля, 20:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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