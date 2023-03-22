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В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива - РИА Новости, 22.03.2023
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:21
2023-03-22T15:21
2023-03-22T15:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ."Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также сообщается, что потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
Минобороны: близ Зализничного Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также сообщается, что потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777.
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