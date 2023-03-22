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В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива

В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива - РИА Новости, 22.03.2023

В Запорожской области уничтожили украинское хранилище топлива

Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:21

2023-03-22T15:21

2023-03-22T15:38

специальная военная операция на украине

запорожская область

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" уничтожила склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны Украины, заявили в среду в Минобороны РФ."Уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также сообщается, что потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система М777.

https://ria.ru/20230214/zapas-1852033639.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр