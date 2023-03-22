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Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства" - РИА Новости, 22.03.2023
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07:59 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/tokio-1859666857.html
Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства"
Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства" - РИА Новости, 22.03.2023
Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства"
Япония и Украина в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев договорились поднять двусторонние отношения до уровня "особого глобального партнерства",... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:59
2023-03-22T07:59
в мире
украина
япония
киев
фумио кисида
владимир зеленский
g7
нато
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония и Украина в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев договорились поднять двусторонние отношения до уровня "особого глобального партнерства", говорится в сообщении МИД Японии. "Премьер-министр Кисида заявил, что Япония и Украина в прошлом году отметили 30-летие двусторонних отношений, за счет солидарности с Украиной и помощи ей двустороннее сотрудничество углубилось и расширилось. Лидеры двух стран договорились поднять отношения с Украиной, разделяющей основные ценности, до уровня особого глобального партнерства", - сообщил японский МИД. Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским, пригласив того принять участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-формате, приглашение было принято. Японский премьер также заявил о скорейшем выделении и использовании уже заявленной помощи в размере 7,1 миллиарда долларов и пообещал выделить безвозмездную помощь на 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды, а также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Кисида стал последним главой государства из числа "большой семерки", встретившимся с Зеленским лично. После Украины он вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством этой страны.
https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html
https://ria.ru/20230201/primer-1848868171.html
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в мире, украина, япония, киев, фумио кисида, владимир зеленский, g7, нато
В мире, Украина, Япония, Киев, Фумио Кисида, Владимир Зеленский, G7, НАТО
Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства"

МИД Японии: Токио и Киев договорились об отношениях особого глобального партнерства

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония и Украина в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев договорились поднять двусторонние отношения до уровня "особого глобального партнерства", говорится в сообщении МИД Японии.
"Премьер-министр Кисида заявил, что Япония и Украина в прошлом году отметили 30-летие двусторонних отношений, за счет солидарности с Украиной и помощи ей двустороннее сотрудничество углубилось и расширилось. Лидеры двух стран договорились поднять отношения с Украиной, разделяющей основные ценности, до уровня особого глобального партнерства", - сообщил японский МИД.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7
Вчера, 04:20
Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским, пригласив того принять участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-формате, приглашение было принято. Японский премьер также заявил о скорейшем выделении и использовании уже заявленной помощи в размере 7,1 миллиарда долларов и пообещал выделить безвозмездную помощь на 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды, а также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.
Кисида стал последним главой государства из числа "большой семерки", встретившимся с Зеленским лично. После Украины он вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством этой страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Японский депутат поставила прямоту Путина и Трампа в пример Кисиде
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В миреУкраинаЯпонияКиевФумио КисидаВладимир ЗеленскийG7НАТО
 
 
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