https://ria.ru/20230322/tokio-1859666857.html

Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства"

Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства" - РИА Новости, 22.03.2023

Токио и Киев договорились об отношениях "особого глобального партнерства"

Япония и Украина в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев договорились поднять двусторонние отношения до уровня "особого глобального партнерства",... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T07:59

2023-03-22T07:59

2023-03-22T07:59

в мире

украина

япония

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фумио кисида

владимир зеленский

g7

нато

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Япония и Украина в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев договорились поднять двусторонние отношения до уровня "особого глобального партнерства", говорится в сообщении МИД Японии. "Премьер-министр Кисида заявил, что Япония и Украина в прошлом году отметили 30-летие двусторонних отношений, за счет солидарности с Украиной и помощи ей двустороннее сотрудничество углубилось и расширилось. Лидеры двух стран договорились поднять отношения с Украиной, разделяющей основные ценности, до уровня особого глобального партнерства", - сообщил японский МИД. Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским, пригласив того принять участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-формате, приглашение было принято. Японский премьер также заявил о скорейшем выделении и использовании уже заявленной помощи в размере 7,1 миллиарда долларов и пообещал выделить безвозмездную помощь на 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды, а также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Кисида стал последним главой государства из числа "большой семерки", встретившимся с Зеленским лично. После Украины он вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством этой страны.

https://ria.ru/20230322/zelenskiy-1859658027.html

https://ria.ru/20230201/primer-1848868171.html

украина

япония

киев

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в мире, украина, япония, киев, фумио кисида, владимир зеленский, g7, нато