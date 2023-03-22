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Назван самый популярный певец в мире - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:23 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/theweeknd-1859713572.html
Назван самый популярный певец в мире
Назван самый популярный певец в мире - РИА Новости, 22.03.2023
Назван самый популярный певец в мире
Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире, сообщается на сайте справочника. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:23
2023-03-22T13:23
шоубиз
the weeknd (эйбел тесфайе)
книга рекордов гиннесса
звезды
знаменитости
музыка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире, сообщается на сайте справочника. Он стал первым музыкантом, которого прослушали более 100 миллионов пользователей в месяц. Тесфайе достиг максимальной отметки в 111,4 миллиона слушателей. The Weeknd впервые занесли в книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Тогда его альбом Starboy признали самым популярным на Spotify. Также музыкант побил рекорд по нахождению в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.The Weeknd – автор-исполнитель, продюсер и актер. Он обладатель четырех премий "Грэмми", двадцати Billboard, а также номинант на "Оскар". В 2015 году Тесфайе претендовал на статуэтку в категории "Лучшая оригинальная песня" за трек "Earned it", который прозвучал в фильме "Пятьдесят оттенков серого".
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the weeknd (эйбел тесфайе), книга рекордов гиннесса, звезды, знаменитости, музыка, шоу-бизнес
Шоубиз, The Weeknd (Эйбел Тесфайе), Книга рекордов Гиннесса, звезды, Знаменитости, Музыка, Шоу-бизнес
Назван самый популярный певец в мире

The Weeknd вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный певец в мире

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell The Weeknd
 The Weeknd - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире, сообщается на сайте справочника.
Он стал первым музыкантом, которого прослушали более 100 миллионов пользователей в месяц. Тесфайе достиг максимальной отметки в 111,4 миллиона слушателей.
The Weeknd впервые занесли в книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Тогда его альбом Starboy признали самым популярным на Spotify. Также музыкант побил рекорд по нахождению в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.
The Weeknd – автор-исполнитель, продюсер и актер. Он обладатель четырех премий "Грэмми", двадцати Billboard, а также номинант на "Оскар". В 2015 году Тесфайе претендовал на статуэтку в категории "Лучшая оригинальная песня" за трек "Earned it", который прозвучал в фильме "Пятьдесят оттенков серого".
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ШоубизThe Weeknd (Эйбел Тесфайе)Книга рекордов ГиннессазвездыЗнаменитостиМузыкаШоу-бизнес
 
 
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