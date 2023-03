https://ria.ru/20230322/theweeknd-1859713572.html

Назван самый популярный певец в мире

Назван самый популярный певец в мире - РИА Новости, 22.03.2023

Назван самый популярный певец в мире

Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

2023-03-22

2023-03-22T13:23

2023-03-22T13:23

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире, сообщается на сайте справочника. Он стал первым музыкантом, которого прослушали более 100 миллионов пользователей в месяц. Тесфайе достиг максимальной отметки в 111,4 миллиона слушателей. The Weeknd впервые занесли в книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Тогда его альбом Starboy признали самым популярным на Spotify. Также музыкант побил рекорд по нахождению в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди исполнителей-мужчин.The Weeknd – автор-исполнитель, продюсер и актер. Он обладатель четырех премий "Грэмми", двадцати Billboard, а также номинант на "Оскар". В 2015 году Тесфайе претендовал на статуэтку в категории "Лучшая оригинальная песня" за трек "Earned it", который прозвучал в фильме "Пятьдесят оттенков серого".

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

Александра Липатова

