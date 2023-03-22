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Система теплоснабжения Твери будет модернизирована - РИА Новости, 23.03.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:21 22.03.2023 (обновлено: 20:27 23.03.2023)
https://ria.ru/20230322/teplosnabzhenie-1860205181.html
Система теплоснабжения Твери будет модернизирована
Система теплоснабжения Твери будет модернизирована - РИА Новости, 23.03.2023
Система теплоснабжения Твери будет модернизирована
Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 23.03.2023
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тверская область
игорь руденя
александр новак
тверь
москва
россия
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Вопрос обсуждался в Москве на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери, которую провели заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя."Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции – поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. В рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории", - сообщил по итогам встречи Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Утверждена "дорожная карта" проекта, которая реализуется поэтапно. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация", пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html
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игорь руденя, александр новак, тверь, москва, россия, жкх, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Новак, Тверь, Москва, Россия, ЖКХ, Тверская область

Система теплоснабжения Твери будет модернизирована

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери
Заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Вопрос обсуждался в Москве на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери, которую провели заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции – поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. В рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории", - сообщил по итогам встречи Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Утверждена "дорожная карта" проекта, которая реализуется поэтапно. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация", пояснили в пресс-службе.
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