Система теплоснабжения Твери будет модернизирована
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери
ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Вопрос обсуждался в Москве на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери, которую провели заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции – поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. В рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории", - сообщил по итогам встречи Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
Утверждена "дорожная карта" проекта, которая реализуется поэтапно. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация", пояснили в пресс-службе.