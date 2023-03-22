https://ria.ru/20230322/teplosnabzhenie-1860205181.html

Система теплоснабжения Твери будет модернизирована

Система теплоснабжения Твери будет модернизирована - РИА Новости, 23.03.2023

Система теплоснабжения Твери будет модернизирована

Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-22T18:21

2023-03-22T18:21

2023-03-23T20:27

тверская область

игорь руденя

александр новак

тверь

москва

россия

жкх

тверская область

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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. Система теплоснабжения Твери будет модернизирована, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Вопрос обсуждался в Москве на рабочей встрече по вопросу модернизации системы теплоснабжения города Твери, которую провели заместитель председательства правительства РФ Александр Новак и губернатор Тверской области Игорь Руденя."Утверждены подходы к ее комплексной реконструкции – поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. В рамках этой работы получит новое развитие и модель электроснабжения города: принято решение о модернизации системы электроснабжения Твери и Калининского района для повышения качества жизни граждан, инвестиционной привлекательности территории", - сообщил по итогам встречи Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Утверждена "дорожная карта" проекта, которая реализуется поэтапно. Проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html

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Алёна Пава

игорь руденя, александр новак, тверь, москва, россия, жкх, тверская область