https://ria.ru/20230322/strakhi-1859899908.html
Исследование выявило страхи жителей Германии
Исследование выявило страхи жителей Германии - РИА Новости, 22.03.2023
Исследование выявило страхи жителей Германии
Свыше 60% жителей Германии опасаются войны, в ходе которой бундесвер не сможет защитить страну, следует из ежегодного исследования немецкой страховой компании... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:23
2023-03-22T20:23
2023-03-22T20:23
в мире
германия
югославия
мюнхен
борис писториус
нато
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Свыше 60% жителей Германии опасаются войны, в ходе которой бундесвер не сможет защитить страну, следует из ежегодного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung. В репрезентативном опросе компании, посвященному страхам жителей Германии, приняли участие 1099 человек в период между 13 и 15 марта текущего года. Согласно его результатам, 63% немцев боятся того, что в случае войны армия не сможет защитить Германию. В сравнение с аналогичным опросом 2022 года, этот страх вырос на 23 процентных пункта. Согласно исследованию, это самый большой показатель с 1999 года, когда 60% опрошенных компанией жителей Германии испытали аналогичный страх на фоне бомбардировки Югославии силами НАТО. Также материал выявил, что подобный страх на востоке страны - в бывшем ГДР - выражен сильнее (66%), чем на западе (53%). Также 55% респондентов боятся, что Германию вовлекут в военный конфликт, что на 13% больше, чем в прошлом году. Ранее на прошлой неделе был опубликован доклад уполномоченного парламента по вопросам обороны Евы Хёгль. Согласно докладу, ФРГ потребуется 50 лет на модернизацию военной инфраструктуры в текущих условиях. В докладе также приводятся многочисленные свидетельства плачевного состояния военной инфраструктуры Германии. Так, например, в мае прошлого года Хёгль посетила Институт микробиологии бундесвера в Мюнхене, который расположен в загрязненном асбестом здании 1936 года с полуразрушенным входом и большим количеством плесени внутри. В понедельник, за день до публикации доклада, Хёгль заявила телеканалу NTV, что в бундесвере "не хватает всего", что серьезно мешает теоретическому и практическому обучению военнослужащих. Германия, как и многие другие страны Европы, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостаточного количества персонала.
https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html
https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, югославия, мюнхен, борис писториус, нато
В мире, Германия, Югославия, Мюнхен, Борис Писториус, НАТО
Исследование выявило страхи жителей Германии
R+V Versicherung: почти две трети немцев боятся войны, в которой бундесвер не защитит ФРГ
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Свыше 60% жителей Германии опасаются войны, в ходе которой бундесвер не сможет защитить страну, следует из ежегодного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung.
В репрезентативном опросе компании, посвященному страхам жителей Германии, приняли участие 1099 человек в период между 13 и 15 марта текущего года.
Согласно его результатам, 63% немцев боятся того, что в случае войны армия не сможет защитить Германию. В сравнение с аналогичным опросом 2022 года, этот страх вырос на 23 процентных пункта.
Согласно исследованию, это самый большой показатель с 1999 года, когда 60% опрошенных компанией жителей Германии испытали аналогичный страх на фоне бомбардировки Югославии
силами НАТО
. Также материал выявил, что подобный страх на востоке страны - в бывшем ГДР - выражен сильнее (66%), чем на западе (53%).
Также 55% респондентов боятся, что Германию вовлекут в военный конфликт, что на 13% больше, чем в прошлом году.
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Ранее на прошлой неделе был опубликован доклад уполномоченного парламента по вопросам обороны Евы Хёгль. Согласно докладу, ФРГ потребуется 50 лет на модернизацию военной инфраструктуры в текущих условиях.
В докладе также приводятся многочисленные свидетельства плачевного состояния военной инфраструктуры Германии. Так, например, в мае прошлого года Хёгль посетила Институт микробиологии бундесвера в Мюнхене
, который расположен в загрязненном асбестом здании 1936 года с полуразрушенным входом и большим количеством плесени внутри.
В понедельник, за день до публикации доклада, Хёгль заявила телеканалу NTV, что в бундесвере "не хватает всего", что серьезно мешает теоретическому и практическому обучению военнослужащих.
Германия, как и многие другие страны Европы
, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине
. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус
признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостаточного количества персонала.
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