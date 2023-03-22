https://ria.ru/20230322/strakhi-1859899908.html

Исследование выявило страхи жителей Германии

Исследование выявило страхи жителей Германии - РИА Новости, 22.03.2023

Исследование выявило страхи жителей Германии

Свыше 60% жителей Германии опасаются войны, в ходе которой бундесвер не сможет защитить страну, следует из ежегодного исследования немецкой страховой компании... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:23

2023-03-22T20:23

2023-03-22T20:23

в мире

германия

югославия

мюнхен

борис писториус

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834543582_0:177:2868:1790_1920x0_80_0_0_cebbf1d30f0f65c98875f82c4fa84cb7.jpg

БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Свыше 60% жителей Германии опасаются войны, в ходе которой бундесвер не сможет защитить страну, следует из ежегодного исследования немецкой страховой компании R+V Versicherung. В репрезентативном опросе компании, посвященному страхам жителей Германии, приняли участие 1099 человек в период между 13 и 15 марта текущего года. Согласно его результатам, 63% немцев боятся того, что в случае войны армия не сможет защитить Германию. В сравнение с аналогичным опросом 2022 года, этот страх вырос на 23 процентных пункта. Согласно исследованию, это самый большой показатель с 1999 года, когда 60% опрошенных компанией жителей Германии испытали аналогичный страх на фоне бомбардировки Югославии силами НАТО. Также материал выявил, что подобный страх на востоке страны - в бывшем ГДР - выражен сильнее (66%), чем на западе (53%). Также 55% респондентов боятся, что Германию вовлекут в военный конфликт, что на 13% больше, чем в прошлом году. Ранее на прошлой неделе был опубликован доклад уполномоченного парламента по вопросам обороны Евы Хёгль. Согласно докладу, ФРГ потребуется 50 лет на модернизацию военной инфраструктуры в текущих условиях. В докладе также приводятся многочисленные свидетельства плачевного состояния военной инфраструктуры Германии. Так, например, в мае прошлого года Хёгль посетила Институт микробиологии бундесвера в Мюнхене, который расположен в загрязненном асбестом здании 1936 года с полуразрушенным входом и большим количеством плесени внутри. В понедельник, за день до публикации доклада, Хёгль заявила телеканалу NTV, что в бундесвере "не хватает всего", что серьезно мешает теоретическому и практическому обучению военнослужащих. Германия, как и многие другие страны Европы, в настоящее время пересматривает свою политику в сфере обороны после начала российской специальной военной операции на Украине. В начале марта министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что бундесвер не сможет защитить Германию в случае военного положения из-за слабой материальной базы и недостаточного количества персонала.

https://ria.ru/20230309/bezhentsy-1856659555.html

https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html

германия

югославия

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, югославия, мюнхен, борис писториус, нато