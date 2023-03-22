https://ria.ru/20230322/sredstva-1859751099.html

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства - РИА Новости, 22.03.2023

На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым пообещал рассмотреть вопрос о дополнительном выделении... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:52

2023-03-22T12:52

2023-03-22T12:53

здоровье - общество

россия

владимир путин

владимир васильев

единая россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым пообещал рассмотреть вопрос о дополнительном выделении ежегодно более 10 миллиардов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - эти средства, как предполагается, пойдут на льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов. "Мы просили бы нас тоже поддержать, добавить ещё дополнительно десять миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно, но это, по подсчётам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса", - сказал Васильев. "Обязательно посмотрим", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия