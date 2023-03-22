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На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства
На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства - РИА Новости, 22.03.2023
На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым пообещал рассмотреть вопрос о дополнительном выделении... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:52
2023-03-22T12:52
2023-03-22T12:53
здоровье - общество
россия
владимир путин
владимир васильев
единая россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым пообещал рассмотреть вопрос о дополнительном выделении ежегодно более 10 миллиардов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - эти средства, как предполагается, пойдут на льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов. "Мы просили бы нас тоже поддержать, добавить ещё дополнительно десять миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно, но это, по подсчётам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса", - сказал Васильев. "Обязательно посмотрим", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев, Единая Россия
На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут выделить допсредства
Путин рассмотрит выделение допсредств на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым пообещал рассмотреть вопрос о дополнительном выделении ежегодно более 10 миллиардов рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - эти средства, как предполагается, пойдут на льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов.
"Мы просили бы нас тоже поддержать, добавить ещё дополнительно десять миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно, но это, по подсчётам специалистов, позволит вот таким лекарственным образом спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте. Цена стоит, как говорится, этого вопроса", - сказал Васильев.
"Обязательно посмотрим", - сказал на это Путин.
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