В Сеуле прошел митинг в поддержку российской спецоперации на Украине
В Сеуле представители гражданских организаций поддержали спецоперацию на Украине
СЕУЛ, 22 мар — РИА Новости. Недалеко от российского посольства в столице Южной Кореи Сеуле прошел митинг в поддержку военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Представители "Антиимпериалистического форума", "Общества практической солидарности за реализацию самостоятельного объединения" и других гражданских организаций во время своих выступлений заявили, что рассматривают украинский конфликт как борьбу России с американским империализмом. Они также выразили поддержку российскому народу и президенту Владимиру Путину.
"Мы хорошо пониманием, что Россия сейчас сражается не с Украиной, ставшей орудием империалистов, а с силами западного империализма, который из жажды наживы с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня. В ходе этого конфликта большинство народов мира могло наблюдать безумную агрессивность и варварство американского империализма и всего западного правящего слоя. При этом они увидели терпение и храбрость российского народа, а также решительность и этичность выдающегося лидера президента Путина", — заявил председатель "Антиимпериалистического форума" Хван Сон Хван, зачитавший совместное заявление от имени собравшихся.
По его словам, конфликт на Украине имеет огромное значение и для Южной Кореи, "военный суверенитет которой находится в руках американского империализма". Выступающий заметил, что Сеул движется теперь в сторону трехстороннего военного союза с Японией.
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"Ради соблюдения национальных интересов нынешней метрополии — США, военная и долларовая гегемония которых катится к закату, — и бывшей метрополии — Японии — у нас складываются враждебные отношения не только с братской Северной Кореей, но и с нашими соседями — Китаем и Россией. В результате мы можем вскоре столкнуться с такими катаклизмами, которых не видывали раньше", — подчеркнул спикер.
Он отметил, что в европейских странах люди, понявшие суть происходящего, все чаще проводят митинги против НАТО и США, а также призвал южнокорейцев начать борьбу за мир, "сбросив империалистические силы, являющиеся причиной множества бед".
Участники нынешнего митинга также осудили действия США, провоцирующие войну с Северной Кореей, призвали их к заключению мирного договора с Пхеньяном, выводу американских войск с территории Юга и открытию путей к самостоятельному и мирному объединению Кореи.