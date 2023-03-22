https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

В Сеуле прошел митинг в поддержку российской спецоперации на Украине

В Сеуле прошел митинг в поддержку российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.03.2023

В Сеуле прошел митинг в поддержку российской спецоперации на Украине

Недалеко от российского посольства в столице Южной Кореи Сеуле прошел митинг в поддержку военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:58

2023-03-22T15:58

2023-03-22T18:22

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СЕУЛ, 22 мар — РИА Новости. Недалеко от российского посольства в столице Южной Кореи Сеуле прошел митинг в поддержку военной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Представители "Антиимпериалистического форума", "Общества практической солидарности за реализацию самостоятельного объединения" и других гражданских организаций во время своих выступлений заявили, что рассматривают украинский конфликт как борьбу России с американским империализмом. Они также выразили поддержку российскому народу и президенту Владимиру Путину."Мы хорошо пониманием, что Россия сейчас сражается не с Украиной, ставшей орудием империалистов, а с силами западного империализма, который из жажды наживы с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня. В ходе этого конфликта большинство народов мира могло наблюдать безумную агрессивность и варварство американского империализма и всего западного правящего слоя. При этом они увидели терпение и храбрость российского народа, а также решительность и этичность выдающегося лидера президента Путина", — заявил председатель "Антиимпериалистического форума" Хван Сон Хван, зачитавший совместное заявление от имени собравшихся. По его словам, конфликт на Украине имеет огромное значение и для Южной Кореи, "военный суверенитет которой находится в руках американского империализма". Выступающий заметил, что Сеул движется теперь в сторону трехстороннего военного союза с Японией. Он отметил, что в европейских странах люди, понявшие суть происходящего, все чаще проводят митинги против НАТО и США, а также призвал южнокорейцев начать борьбу за мир, "сбросив империалистические силы, являющиеся причиной множества бед".Участники нынешнего митинга также осудили действия США, провоцирующие войну с Северной Кореей, призвали их к заключению мирного договора с Пхеньяном, выводу американских войск с территории Юга и открытию путей к самостоятельному и мирному объединению Кореи.

https://ria.ru/20230225/miting-1854259408.html

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858096949.html

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Акция в поддержку спецоперации на Украине в Сеуле Представители корейских гражданских организаций провели в Сеуле акцию в поддержку спецоперации на Украине. Они заявили, что рассматривают нынешние события как борьбу с американским империализмом, выразили поддержку российскому народу и президенту. 2023-03-22T15:58 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато