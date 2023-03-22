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Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы - РИА Новости, 22.03.2023
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15:32 22.03.2023 (обновлено: 16:16 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859800874.html
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы - РИА Новости, 22.03.2023
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы
Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:32
2023-03-22T16:16
безопасность
одесса
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило в среду министерство обороны РФ. "На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
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безопасность, одесса, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы

Минобороны: ВС России ударили по двум ангарам с оружием и техникой ВСУ в районе Одессы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
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БезопасностьОдессаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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