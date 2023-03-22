https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859800874.html

Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы

Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы - РИА Новости, 22.03.2023

Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы

Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:32

2023-03-22T15:32

2023-03-22T16:16

безопасность

одесса

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило в среду министерство обороны РФ. "На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, одесса, россия, вооруженные силы украины