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Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы - РИА Новости, 22.03.2023
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы
Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:32
2023-03-22T15:32
2023-03-22T16:16
безопасность
одесса
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные поразили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенные на территории аэродрома "Школьный" в районе Одессы, сообщило в среду министерство обороны РФ. "На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.В целом, российские военные за сутки нанесли поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одесса, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили два ангара ВСУ в районе Одессы
Минобороны: ВС России ударили по двум ангарам с оружием и техникой ВСУ в районе Одессы