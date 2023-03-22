https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859757252.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:56

2023-03-22T17:56

2023-03-22T17:56

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Харьковской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. В Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что установлен контроль над всеми подъездными дорогами.Ликвидированы 83 артиллерийских расчета, 112 районов скопления живой силы и техники, четыре склада с вооружением. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, 26 беспилотников, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 1070 реактивных систем залпового огня, 8370 танков и других бронемашин, 4410 орудий полевой артиллерии и 9052 единицы автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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