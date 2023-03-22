План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время
Мишустин: план развития сотрудничества России и Китая до 2030 года вскоре утвердят
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года будет подготовлен и утвержден по линии правительств России и Китая в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По линии правительств России и Китая будет подготовлен план-2030, который мы с моим коллегой, новым премьером Государственного совета Китая господином Ли Цяном, утвердим в ближайшее время", - сказал Мишустин в среду на совещании по подготовке к отчету правительства в Госдуме.
Он сообщил, что совместная работа будет организована в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях. Комиссию по инвестиционному сотрудничеству возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, по энергетическому сотрудничеству – вице-премьер Александр Новак, по гуманитарному – вице-премьер Татьяна Голикова, по сотрудничеству между Дальним Востоком и байкальскими регионами России и северо-востоком Китая – вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, общей координацией займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом 20-22 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.