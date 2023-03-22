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План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время - РИА Новости, 22.03.2023
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13:06 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sotrudnichestvo-1859756652.html
План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время
План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время - РИА Новости, 22.03.2023
План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время
План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года будет подготовлен и утвержден по линии правительств России и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:06
2023-03-22T13:06
россия
китай
дальний восток
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
андрей белоусов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года будет подготовлен и утвержден по линии правительств России и Китая в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По линии правительств России и Китая будет подготовлен план-2030, который мы с моим коллегой, новым премьером Государственного совета Китая господином Ли Цяном, утвердим в ближайшее время", - сказал Мишустин в среду на совещании по подготовке к отчету правительства в Госдуме. Он сообщил, что совместная работа будет организована в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях. Комиссию по инвестиционному сотрудничеству возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, по энергетическому сотрудничеству – вице-премьер Александр Новак, по гуманитарному – вице-премьер Татьяна Голикова, по сотрудничеству между Дальним Востоком и байкальскими регионами России и северо-востоком Китая – вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, общей координацией займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом 20-22 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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россия, китай, дальний восток, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, андрей белоусов
Россия, Китай, Дальний Восток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Андрей Белоусов
План по сотрудничеству России и КНР до 2030 года утвердят в ближайшее время

Мишустин: план развития сотрудничества России и Китая до 2030 года вскоре утвердят

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и представители делегаций во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года будет подготовлен и утвержден по линии правительств России и Китая в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По линии правительств России и Китая будет подготовлен план-2030, который мы с моим коллегой, новым премьером Государственного совета Китая господином Ли Цяном, утвердим в ближайшее время", - сказал Мишустин в среду на совещании по подготовке к отчету правительства в Госдуме.
Он сообщил, что совместная работа будет организована в пяти российско-китайских межправительственных комиссиях. Комиссию по инвестиционному сотрудничеству возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, по энергетическому сотрудничеству – вице-премьер Александр Новак, по гуманитарному – вице-премьер Татьяна Голикова, по сотрудничеству между Дальним Востоком и байкальскими регионами России и северо-востоком Китая – вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, общей координацией займется вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом 20-22 марта, это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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РоссияКитайДальний ВостокВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФАндрей Белоусов
 
 
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