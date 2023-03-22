https://ria.ru/20230322/snaryady-1859748215.html

В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением

В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением - РИА Новости, 22.03.2023

В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:45

2023-03-22T12:45

2023-03-22T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

сара вагенкнехт

украина

германия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg

БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу. "Поставка Великобританией боеприпасов с ураном на Украину - это преступление. Исследования показали, что их использование загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и солдат. Я призываю федеральное правительство (Германии) занять позицию по этому вопросу", - написала Вагенкнехт в своем Twitter. Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Голди, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал инициативу Британии еще одной пройденной ступенькой, добавив, что этих ступенек "остается все меньше и меньше". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Лондон потерял ориентиры в том, что касается своих действий и в том, "как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", отметив, что Великобритания готова идти не только на риски, но и на военные преступления. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, после слов Голди заявлял РИА Новости, что НАТО "утратила связь с реальностью", а англичане своими действиями, прежде всего, поставят под удар простых украинцев. Дипломат также отмечал, что в случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники и их использования Москва будет реагировать адекватно.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859582059.html

украина

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сара вагенкнехт, украина, германия, великобритания