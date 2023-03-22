В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением
Депутат Вагенкнехт назвала планы Лондона отправить Киеву снаряды с ураном преступлением
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу.
"Поставка Великобританией боеприпасов с ураном на Украину - это преступление. Исследования показали, что их использование загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и солдат. Я призываю федеральное правительство (Германии) занять позицию по этому вопросу", - написала Вагенкнехт в своем Twitter.
Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Голди, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал инициативу Британии еще одной пройденной ступенькой, добавив, что этих ступенек "остается все меньше и меньше". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Лондон потерял ориентиры в том, что касается своих действий и в том, "как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", отметив, что Великобритания готова идти не только на риски, но и на военные преступления.
Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, после слов Голди заявлял РИА Новости, что НАТО "утратила связь с реальностью", а англичане своими действиями, прежде всего, поставят под удар простых украинцев. Дипломат также отмечал, что в случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники и их использования Москва будет реагировать адекватно.