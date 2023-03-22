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В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/snaryady-1859748215.html
В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением
В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением - РИА Новости, 22.03.2023
В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением
Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:45
2023-03-22T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
сара вагенкнехт
украина
германия
великобритания
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу. "Поставка Великобританией боеприпасов с ураном на Украину - это преступление. Исследования показали, что их использование загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и солдат. Я призываю федеральное правительство (Германии) занять позицию по этому вопросу", - написала Вагенкнехт в своем Twitter. Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Голди, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал инициативу Британии еще одной пройденной ступенькой, добавив, что этих ступенек "остается все меньше и меньше". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Лондон потерял ориентиры в том, что касается своих действий и в том, "как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", отметив, что Великобритания готова идти не только на риски, но и на военные преступления. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, после слов Голди заявлял РИА Новости, что НАТО "утратила связь с реальностью", а англичане своими действиями, прежде всего, поставят под удар простых украинцев. Дипломат также отмечал, что в случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники и их использования Москва будет реагировать адекватно.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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в мире, сара вагенкнехт, украина, германия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сара Вагенкнехт, Украина, Германия, Великобритания
В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с ураном преступлением

Депутат Вагенкнехт назвала планы Лондона отправить Киеву снаряды с ураном преступлением

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт назвала планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном "преступлением" и призвала власти ФРГ занять четкую позицию по этому вопросу.
"Поставка Великобританией боеприпасов с ураном на Украину - это преступление. Исследования показали, что их использование загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и солдат. Я призываю федеральное правительство (Германии) занять позицию по этому вопросу", - написала Вагенкнехт в своем Twitter.
Украинские солдаты на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном
Вчера, 10:47
Ранее британский замминистра обороны Аннабель Голди сообщила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Голди, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал инициативу Британии еще одной пройденной ступенькой, добавив, что этих ступенек "остается все меньше и меньше". Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Лондон потерял ориентиры в том, что касается своих действий и в том, "как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире", отметив, что Великобритания готова идти не только на риски, но и на военные преступления.
Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, после слов Голди заявлял РИА Новости, что НАТО "утратила связь с реальностью", а англичане своими действиями, прежде всего, поставят под удар простых украинцев. Дипломат также отмечал, что в случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники и их использования Москва будет реагировать адекватно.
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву
21 марта, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСара ВагенкнехтУкраинаГерманияВеликобритания
 
 
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