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США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 22.03.2023 (обновлено: 11:24 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/slovakiya-1859692960.html
США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов
США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов - РИА Новости, 22.03.2023
США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов
США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29, сообщил в среду утром глава... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:14
2023-03-22T11:24
словакия
украина
сша
миг-29
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29, сообщил в среду утром глава минобороны Словакии Ярослав Надь."Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь в соцсети. Ранее словацкие СМИ сообщали, что на Украину могут быть переданы 10 истребителей МиГ-29 с моторами и еще три без моторов.По словам Надя, стоимость американского оборудования составляет чуть более одного миллиарда долларов. "Словакия заплатит около 340 миллионов в течение 3-4 лет в рамках своего оборонного бюджета. Именно так звучит предложение правительства США. Остальная сумма, то есть около 660 миллионов долларов США, была бы выделена через оборонный фонд правительства США - FMF", - написал министр. При этом он подчеркнул, что интерес к вертолетам из США в мире весьма высок "и если мы не возьмем их, они достанутся другой стране"."Благодаря нашей ответственной оборонной политике, нашим (хорошим) отношениям с США, а также четкой поддержке Украины, мы первыми получили это предложение. Его также следует рассматривать в контексте косвенной компенсации за задержанные истребители F-16, где мы уже давно требуем компенсации в той или иной форме", - отметил Надь.Самолеты F-16 закуплены Словакией в США, но их поставка задерживается на 2 года из-за нехватки электронного оборудования на заводах-производителях.Словацкий министр выразил уверенность, что предложение США значительно увеличит оборонный потенциал страны. "В настоящее время у нас вообще нет боевых вертолетов, так что это будет совершенно новый боевой потенциал. Как только МиГи и часть системы ПВО KUB будут переданы (на Украину), мы будем готовы утвердить это соглашение на правительственном уровне", - добавил он. По мнению Надя, предложение США чрезвычайно выгодно для Словакии. "Итак, подведем итоги: за 13 старых МиГов (Венгрия не могла продать свои 19 МиГ-29 даже за 10 миллионов евро) и меньшую часть системы ПВО KUB нам предлагают около 660 миллионов (евро) в виде совершенно новых вертолетов с полным набором комплектующих и большим количеством современных ракет, плюс около 200 миллионов (евро) наличными из Европейского фонда мира за МиГи и 50 миллионов (евро) за систему KUB. Таким образом, общая сумма компенсации превысит 900 миллионов евро. Это называется реализовать национальные интересы и повысить обороноспособность страны как никогда ранее. Спасибо!" - написал Надь.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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словакия, украина, сша, миг-29, в мире, ситуация в днр и лнр
Словакия, Украина, США, МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
США предложили Словакии ударные вертолеты вместо передаваемых Украине МиГов

США предложили Словакии 12 ударных вертолетов Viper вместо передаваемых Украине МиГ-29

© Фото : public domainУдарный вертолет Bell AH-1Z Viper
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : public domain
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper. Архивное фото
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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Братиславой на Украину истребителей МиГ-29, сообщил в среду утром глава минобороны Словакии Ярослав Надь.
"Двенадцать новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II – таково предложение правительства США", - написал Надь в соцсети. Ранее словацкие СМИ сообщали, что на Украину могут быть переданы 10 истребителей МиГ-29 с моторами и еще три без моторов.
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По словам Надя, стоимость американского оборудования составляет чуть более одного миллиарда долларов. "Словакия заплатит около 340 миллионов в течение 3-4 лет в рамках своего оборонного бюджета. Именно так звучит предложение правительства США. Остальная сумма, то есть около 660 миллионов долларов США, была бы выделена через оборонный фонд правительства США - FMF", - написал министр. При этом он подчеркнул, что интерес к вертолетам из США в мире весьма высок "и если мы не возьмем их, они достанутся другой стране".
"Благодаря нашей ответственной оборонной политике, нашим (хорошим) отношениям с США, а также четкой поддержке Украины, мы первыми получили это предложение. Его также следует рассматривать в контексте косвенной компенсации за задержанные истребители F-16, где мы уже давно требуем компенсации в той или иной форме", - отметил Надь.
Самолеты F-16 закуплены Словакией в США, но их поставка задерживается на 2 года из-за нехватки электронного оборудования на заводах-производителях.
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Словацкий министр выразил уверенность, что предложение США значительно увеличит оборонный потенциал страны. "В настоящее время у нас вообще нет боевых вертолетов, так что это будет совершенно новый боевой потенциал. Как только МиГи и часть системы ПВО KUB будут переданы (на Украину), мы будем готовы утвердить это соглашение на правительственном уровне", - добавил он.
По мнению Надя, предложение США чрезвычайно выгодно для Словакии. "Итак, подведем итоги: за 13 старых МиГов (Венгрия не могла продать свои 19 МиГ-29 даже за 10 миллионов евро) и меньшую часть системы ПВО KUB нам предлагают около 660 миллионов (евро) в виде совершенно новых вертолетов с полным набором комплектующих и большим количеством современных ракет, плюс около 200 миллионов (евро) наличными из Европейского фонда мира за МиГи и 50 миллионов (евро) за систему KUB. Таким образом, общая сумма компенсации превысит 900 миллионов евро. Это называется реализовать национальные интересы и повысить обороноспособность страны как никогда ранее. Спасибо!" - написал Надь.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают
19 февраля, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаСШАМиГ-29В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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