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Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 22.03.2023
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13:44 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/si-1859771234.html
Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию
Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 22.03.2023
Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным сигналом для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса, пишут китайские... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:44
2023-03-22T13:44
в мире
китай
россия
сша
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным сигналом для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса, пишут китайские СМИ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Как пишет китайское государственное издание Global Times, совместное заявление, обстоятельные переговоры между двумя главами государств, а также пресс-конференция, подали важный сигнал, который является мирным и рациональным, а также способствует деэскалации ситуации. По мнению авторов, этот сигнал "особенно ценен в условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик". "В нынешней ситуации любые усилия по содействию мирным переговорам и улучшению переговорной атмосферы в международном сообществе имеют большое значение и могут расцениваться как очень достойное дело. Это также важное значение мирной поездки председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье. Издание подчеркивает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше боли и потерь он принесет, и в конечном итоге его все равно придется решать путем диалога и переговоров. "Очевидно, что настойчивые мирные усилия Китая принесли результаты, укрепив надежду и мотивацию выступающих за мир сил в международном сообществе", - пишет издание. В то же время авторы отмечают, что конфликт затягивается из-за его сложности, а также "плохой роли", которую сыграли НАТО и США в эскалации конфликта. Издание South China Morning Post отмечает, что предложения Китая об урегулировании украинского кризиса могут быть попыткой Пекина опровергнуть критику в свой адрес за поддержку России и показать, что Китай "выступает за мир". "Позиция Китая ясна. Мы выступаем за мир", - приводит издание слова профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, который подчеркнул, что "если Китай решит встать на сторону России и поможет ей сражаться с Украиной", это плохо отразится на отношениях Китая с США и Европой. Как пишет издание, с самого начала военных действий лидеры ЕС оказывали давление на Китай, чтобы тот использовал свое влияние и оказал давление на Путина. По мнению профессора международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэя, Китай, скорее всего, столкнется с усилением давления в контексте украинского кризиса, в условиях ожидаемой встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС в конце этого года. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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в мире, китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию

Китайские СМИ назвали визит Си Цзиньпина в Россию сигналом для продвижения переговоров

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время визита в Москве
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ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным сигналом для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса, пишут китайские СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Как пишет китайское государственное издание Global Times, совместное заявление, обстоятельные переговоры между двумя главами государств, а также пресс-конференция, подали важный сигнал, который является мирным и рациональным, а также способствует деэскалации ситуации. По мнению авторов, этот сигнал "особенно ценен в условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик".
"В нынешней ситуации любые усилия по содействию мирным переговорам и улучшению переговорной атмосферы в международном сообществе имеют большое значение и могут расцениваться как очень достойное дело. Это также важное значение мирной поездки председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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Издание подчеркивает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше боли и потерь он принесет, и в конечном итоге его все равно придется решать путем диалога и переговоров.
"Очевидно, что настойчивые мирные усилия Китая принесли результаты, укрепив надежду и мотивацию выступающих за мир сил в международном сообществе", - пишет издание.
В то же время авторы отмечают, что конфликт затягивается из-за его сложности, а также "плохой роли", которую сыграли НАТО и США в эскалации конфликта.
Издание South China Morning Post отмечает, что предложения Китая об урегулировании украинского кризиса могут быть попыткой Пекина опровергнуть критику в свой адрес за поддержку России и показать, что Китай "выступает за мир".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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"Позиция Китая ясна. Мы выступаем за мир", - приводит издание слова профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, который подчеркнул, что "если Китай решит встать на сторону России и поможет ей сражаться с Украиной", это плохо отразится на отношениях Китая с США и Европой.
Как пишет издание, с самого начала военных действий лидеры ЕС оказывали давление на Китай, чтобы тот использовал свое влияние и оказал давление на Путина. По мнению профессора международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэя, Китай, скорее всего, столкнется с усилением давления в контексте украинского кризиса, в условиях ожидаемой встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС в конце этого года.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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