https://ria.ru/20230322/si-1859771234.html

Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию

Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 22.03.2023

Китайские СМИ рассказали о значении визита Си Цзиньпина в Россию

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным сигналом для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса, пишут китайские... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

2023-03-22T13:44

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сша

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал важным сигналом для продвижения мирного урегулирования украинского кризиса, пишут китайские СМИ. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Как пишет китайское государственное издание Global Times, совместное заявление, обстоятельные переговоры между двумя главами государств, а также пресс-конференция, подали важный сигнал, который является мирным и рациональным, а также способствует деэскалации ситуации. По мнению авторов, этот сигнал "особенно ценен в условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик". "В нынешней ситуации любые усилия по содействию мирным переговорам и улучшению переговорной атмосферы в международном сообществе имеют большое значение и могут расцениваться как очень достойное дело. Это также важное значение мирной поездки председателя Си Цзиньпина", - говорится в статье. Издание подчеркивает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше боли и потерь он принесет, и в конечном итоге его все равно придется решать путем диалога и переговоров. "Очевидно, что настойчивые мирные усилия Китая принесли результаты, укрепив надежду и мотивацию выступающих за мир сил в международном сообществе", - пишет издание. В то же время авторы отмечают, что конфликт затягивается из-за его сложности, а также "плохой роли", которую сыграли НАТО и США в эскалации конфликта. Издание South China Morning Post отмечает, что предложения Китая об урегулировании украинского кризиса могут быть попыткой Пекина опровергнуть критику в свой адрес за поддержку России и показать, что Китай "выступает за мир". "Позиция Китая ясна. Мы выступаем за мир", - приводит издание слова профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, который подчеркнул, что "если Китай решит встать на сторону России и поможет ей сражаться с Украиной", это плохо отразится на отношениях Китая с США и Европой. Как пишет издание, с самого начала военных действий лидеры ЕС оказывали давление на Китай, чтобы тот использовал свое влияние и оказал давление на Путина. По мнению профессора международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэя, Китай, скорее всего, столкнется с усилением давления в контексте украинского кризиса, в условиях ожидаемой встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС в конце этого года. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

https://ria.ru/20230321/politika-1859497959.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин