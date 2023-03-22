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Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет - РИА Новости, 22.03.2023
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11:32 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/shpionazh-1859721420.html
Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет
Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет - РИА Новости, 22.03.2023
Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет
Приговор в отношении задержанного в Крыму украинского шпиона вступил в законную силу, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:32
2023-03-22T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Приговор в отношении задержанного в Крыму украинского шпиона вступил в законную силу, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя г. Симферополя Стеценко Станислава Павловича, признанного виновным в совершении госизмены", - говорится в сообщении. Стеценко задержали в июне 2021 года. Следствием установлено, что будучи гражданином РФ он в течение длительного времени с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Стеценко проходил по ст. 275 УК РФ (госизмена). В декабре прошлого года он был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. "Третий апелляционный суд общей юрисдикции (г. Сочи) оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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происшествия, россия, симферополь, украина, фсб
Происшествия, Россия, Симферополь, Украина, ФСБ
Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет

Задержанный в Крыму украинский шпион Станислав Стеценко отправится в колонию на 12 лет

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Приговор в отношении задержанного в Крыму украинского шпиона вступил в законную силу, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя г. Симферополя Стеценко Станислава Павловича, признанного виновным в совершении госизмены", - говорится в сообщении.
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Стеценко задержали в июне 2021 года. Следствием установлено, что будучи гражданином РФ он в течение длительного времени с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова.
«
"Полученные сведения пересылались им представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру. За выполнение заданий Стеценко С.П. получил в общей сложности 1300 долларов США", - говорится в сообщении.
Стеценко проходил по ст. 275 УК РФ (госизмена). В декабре прошлого года он был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. "Третий апелляционный суд общей юрисдикции (г. Сочи) оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.
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