Задержанный в Крыму украинский шпион отправится в колонию на 12 лет
Задержанный в Крыму украинский шпион Станислав Стеценко отправится в колонию на 12 лет
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Приговор в отношении задержанного в Крыму украинского шпиона вступил в законную силу, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении жителя г. Симферополя Стеценко Станислава Павловича, признанного виновным в совершении госизмены", - говорится в сообщении.
Стеценко задержали в июне 2021 года. Следствием установлено, что будучи гражданином РФ он в течение длительного времени с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова.
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"Полученные сведения пересылались им представителям украинской разведки по защищенному мессенджеру. За выполнение заданий Стеценко С.П. получил в общей сложности 1300 долларов США", - говорится в сообщении.
Стеценко проходил по ст. 275 УК РФ (госизмена). В декабре прошлого года он был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. "Третий апелляционный суд общей юрисдикции (г. Сочи) оставил в силе приговор Верховного суда Республики Крым", - подчеркнули в ведомстве.