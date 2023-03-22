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В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона - РИА Новости, 22.03.2023
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Липецкая область
 
17:05 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/shkola-1859840230.html
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона - РИА Новости, 22.03.2023
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона
В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
школа
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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания планируется в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что школа будет состоять из трех корпусов – образовательного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион. Обучаться в школе смогут более 1,2 тысячи детей.Артамонов отметил, что будет лично контролировать ход работ и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку."Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
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липецкая область, игорь артамонов, школа
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Школа

В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона

© Официальный сайт Правительства Липецкой областиПроектное решение строительства самой большой школы в Лебедяни Липецкой области
Проектное решение строительства самой большой школы в Лебедяни Липецкой области
© Официальный сайт Правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания планируется в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что школа будет состоять из трех корпусов – образовательного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион. Обучаться в школе смогут более 1,2 тысячи детей.
Артамонов отметил, что будет лично контролировать ход работ и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку.
"Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновШкола
 
 
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