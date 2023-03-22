https://ria.ru/20230322/shkola-1859840230.html

В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона

В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона - РИА Новости, 22.03.2023

В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона

В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

школа

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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания планируется в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что школа будет состоять из трех корпусов – образовательного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион. Обучаться в школе смогут более 1,2 тысячи детей.Артамонов отметил, что будет лично контролировать ход работ и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку."Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, школа