https://ria.ru/20230322/shkola-1859840230.html
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона - РИА Новости, 22.03.2023
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона
В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
школа
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ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания планируется в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что школа будет состоять из трех корпусов – образовательного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион. Обучаться в школе смогут более 1,2 тысячи детей.Артамонов отметил, что будет лично контролировать ход работ и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку."Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, школа
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Школа
ЛИПЕЦК, 22 мар – РИА Новости. В Лебедяни Липецкой области в рамках нацпроекта "Образование" стартовало строительство одной из самых больших школ региона; завершить возведение здания планируется в 2024 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что школа будет состоять из трех корпусов – образовательного, общественного и спортивного. На пришкольной территории разместится стадион. Обучаться в школе смогут более 1,2 тысячи детей.
Артамонов отметил, что будет лично контролировать ход работ и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку.
"Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году", – прокомментировал Артамонов
.
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