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Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане - РИА Новости, 22.03.2023
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15:28 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859799880.html
Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане
Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане - РИА Новости, 22.03.2023
Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:28
2023-03-22T15:28
безопасность
севастополь
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все спокойно. По его словам, в городе все спокойно.Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкий звук уничтожением боеприпаса на полигоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все спокойно.
«
"Вижу сообщения на счет громких звуков. Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ. Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе все спокойно.
Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.
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БезопасностьСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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