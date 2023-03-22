https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859799880.html

Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане

Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане - РИА Новости, 22.03.2023

Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:28

2023-03-22T15:28

2023-03-22T15:28

безопасность

севастополь

россия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все спокойно. По его словам, в городе все спокойно.Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.

https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев