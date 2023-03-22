Губернатор Севастополя объяснил громкий звук, который услышали горожане
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил громкий звук уничтожением боеприпаса на полигоне
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что причиной громкого звука стало уничтожение на полигоне боеприпаса времен ВОВ и заверил, что в городе все спокойно.
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"Вижу сообщения на счет громких звуков. Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ. Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе все спокойно.
Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.