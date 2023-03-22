Рейтинг@Mail.ru
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:48
2023-03-22T14:48
севастополь
россия
михаил развожаев
сергей шойгу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко. "Гордимся нашими воинами-девушками! От всех севастопольцев - благодарю за службу!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, михаил развожаев, сергей шойгу, происшествия
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Сергей Шойгу, Происшествия
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны

Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших атаковавшие город украинские дроны

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастопольскую бухту
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники.
Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.
"Гордимся нашими воинами-девушками! От всех севастопольцев - благодарю за службу!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны
Вчера, 09:32
 
СевастопольРоссияМихаил РазвожаевСергей ШойгуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала