https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:48
2023-03-22T14:48
2023-03-22T14:48
севастополь
россия
михаил развожаев
сергей шойгу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко. "Гордимся нашими воинами-девушками! От всех севастопольцев - благодарю за службу!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, михаил развожаев, сергей шойгу, происшествия
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Сергей Шойгу, Происшествия
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны
Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших атаковавшие город украинские дроны