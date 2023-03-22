https://ria.ru/20230322/sevastopol-1859788584.html

Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны

Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Севастополя поблагодарил женщин-военных, сбивших украинские дроны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:48

2023-03-22T14:48

2023-03-22T14:48

севастополь

россия

михаил развожаев

сергей шойгу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил двух военнослужащих-девушек, сбивших атаковавшие город украинские беспилотники. Атака трех морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была отражена утром в среду. Люди и военные корабли не пострадали. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что два из трех морских украинских беспилотников, атаковавших Севастополь, были сбиты военнослужащими-девушками, их представят к наградам и дадут денежные премии. В частности, речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко. "Гордимся нашими воинами-девушками! От всех севастопольцев - благодарю за службу!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html

севастополь

россия

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Варвара Скокшина

севастополь, россия, михаил развожаев, сергей шойгу, происшествия