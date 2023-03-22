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Источник: генсек ООН обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку - РИА Новости, 22.03.2023
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18:32 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/sdelka-1859873339.html
Источник: генсек ООН обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку
Источник: генсек ООН обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку - РИА Новости, 22.03.2023
Источник: генсек ООН обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку
Генеральный секретарь ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит перед лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в четверг по вопросам ситуации на Украине и мировой... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:32
2023-03-22T18:32
цены на нефть
украина
брюссель
россия
антониу гутерреш
сергей вершинин
евросоюз
оон
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит перед лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в четверг по вопросам ситуации на Украине и мировой продовольственной безопасности, в том числе, по "зерновой сделке", сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. В четверг в Брюсселе пройдет очередной саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться ситуация в экономике ЕС, а также Украина. "Как известно, генсек ООН играет ключевую роль в зерновой сделке. Лидеры ЕС обсудят с ним этот вопрос", - сказал европейский представитель. Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859193988.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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цены на нефть, украина, брюссель, россия, антониу гутерреш, сергей вершинин, евросоюз, оон, зерновая сделка
Цены на нефть, Украина, Брюссель, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Вершинин, Евросоюз, ООН, Зерновая сделка
Источник: генсек ООН обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Гутерреш обсудит с европейскими лидерами зерновую сделку

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит перед лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в четверг по вопросам ситуации на Украине и мировой продовольственной безопасности, в том числе, по "зерновой сделке", сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель.
В четверг в Брюсселе пройдет очередной саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться ситуация в экономике ЕС, а также Украина.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин уточнил, как Россия будет решать вопрос об участии в зерновой сделке
20 марта, 16:12
"Как известно, генсек ООН играет ключевую роль в зерновой сделке. Лидеры ЕС обсудят с ним этот вопрос", - сказал европейский представитель.
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с "зерновой сделкой" в Женеве заявил, что Россия не возражает против ее очередного продления по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В ООН прокомментировали требования России по зерновой сделке
20 марта, 19:49
 
Цены на нефтьУкраинаБрюссельРоссияАнтониу ГутеррешСергей ВершининЕвросоюзООНЗерновая сделка
 
 
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