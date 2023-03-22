https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.03.2023

Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:51

2023-03-22T12:51

2023-03-22T14:01

россия

белоруссия

экономика

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санкции ес в отношении белоруссии

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская обл.), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций."Может быть и хорошо, что они (Запад – ред.) ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой (развитием своих производств – ред.). Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать, делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html

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Кирилл Волков

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