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Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.03.2023
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12:51 22.03.2023 (обновлено: 14:01 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:51
2023-03-22T14:01
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская обл.), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций."Может быть и хорошо, что они (Запад – ред.) ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой (развитием своих производств – ред.). Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать, делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем", - сказал Лукашенко журналистам.
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россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнули и не рухнут из-за западных санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская обл.), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций.
"Может быть и хорошо, что они (Запад – ред.) ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой (развитием своих производств – ред.). Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать, делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России
3 октября 2022, 13:37
 
РоссияБелоруссияЭкономикаАлександр ЛукашенкоСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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