https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:51
2023-03-22T12:51
2023-03-22T14:01
россия
белоруссия
экономика
александр лукашенко
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская обл.), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций."Может быть и хорошо, что они (Запад – ред.) ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой (развитием своих производств – ред.). Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать, делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, александр лукашенко, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
Россия, Белоруссия, Экономика, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не рухнули и не рухнут из-за западных санкций
МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская обл.), 22 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономики не рухнули и не рухнут из-за западных санкций.
"Может быть и хорошо, что они (Запад – ред.) ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой (развитием своих производств – ред.). Не будем рассчитывать, что, например, как Россия, газ-нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать, делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Абсолютно точно то, что мы не рухнули. И не рухнем", - сказал Лукашенко журналистам.
Лукашенко: из-за санкций перед Белоруссией открылся необъятный рынок России