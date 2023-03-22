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Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты - РИА Новости, 22.03.2023
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16:14 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/rosgvardiya-1859815481.html
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты - РИА Новости, 22.03.2023
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты
Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:14
2023-03-22T16:14
безопасность
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", - написал он в своем Telegram-канале. Также депутат заявил, что подготовлен проект о возможности направлять мобилизованных бывших росгвардейцев в их родное ведомство: на военную и полицейскую службу. "В первую очередь речь идет о вопросах комплектования Росгвардии. Уже подготовлен законопроект, который даст возможность направлять по мобилизации бывших росгвардейцев именно в их родное ведомство: не только на военную, но и на полицейскую службу. Неразумно, когда ветеран СОБРа или ОМОНа — стоит на учете в военкомате, как сержант-наводчик, а его реальный боевой опыт никак не используется", - добавил парламентарий. Также Хинштейн рассказал о еще одном предложении, что внутри Росгвардии следует упростить перевод сотрудников на военную службу и наоборот.
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безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Безопасность, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты

Хинштейн предложил ввести краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", - написал он в своем Telegram-канале.
Также депутат заявил, что подготовлен проект о возможности направлять мобилизованных бывших росгвардейцев в их родное ведомство: на военную и полицейскую службу. "В первую очередь речь идет о вопросах комплектования Росгвардии. Уже подготовлен законопроект, который даст возможность направлять по мобилизации бывших росгвардейцев именно в их родное ведомство: не только на военную, но и на полицейскую службу. Неразумно, когда ветеран СОБРа или ОМОНа — стоит на учете в военкомате, как сержант-наводчик, а его реальный боевой опыт никак не используется", - добавил парламентарий.
Также Хинштейн рассказал о еще одном предложении, что внутри Росгвардии следует упростить перевод сотрудников на военную службу и наоборот.
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БезопасностьАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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