https://ria.ru/20230322/rosgvardiya-1859815481.html
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты - РИА Новости, 22.03.2023
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты
Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:14
2023-03-22T16:14
2023-03-22T16:14
безопасность
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", - написал он в своем Telegram-канале. Также депутат заявил, что подготовлен проект о возможности направлять мобилизованных бывших росгвардейцев в их родное ведомство: на военную и полицейскую службу. "В первую очередь речь идет о вопросах комплектования Росгвардии. Уже подготовлен законопроект, который даст возможность направлять по мобилизации бывших росгвардейцев именно в их родное ведомство: не только на военную, но и на полицейскую службу. Неразумно, когда ветеран СОБРа или ОМОНа — стоит на учете в военкомате, как сержант-наводчик, а его реальный боевой опыт никак не используется", - добавил парламентарий. Также Хинштейн рассказал о еще одном предложении, что внутри Росгвардии следует упростить перевод сотрудников на военную службу и наоборот.
https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Безопасность, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты
Хинштейн предложил ввести краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии