https://ria.ru/20230322/rosgvardiya-1859815481.html

Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты

Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты - РИА Новости, 22.03.2023

Хинштейн предложил ввести в Росгвардии краткосрочные контракты

Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:14

2023-03-22T16:14

2023-03-22T16:14

безопасность

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Необходимо ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", - написал он в своем Telegram-канале. Также депутат заявил, что подготовлен проект о возможности направлять мобилизованных бывших росгвардейцев в их родное ведомство: на военную и полицейскую службу. "В первую очередь речь идет о вопросах комплектования Росгвардии. Уже подготовлен законопроект, который даст возможность направлять по мобилизации бывших росгвардейцев именно в их родное ведомство: не только на военную, но и на полицейскую службу. Неразумно, когда ветеран СОБРа или ОМОНа — стоит на учете в военкомате, как сержант-наводчик, а его реальный боевой опыт никак не используется", - добавил парламентарий. Также Хинштейн рассказал о еще одном предложении, что внутри Росгвардии следует упростить перевод сотрудников на военную службу и наоборот.

https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии