https://ria.ru/20230322/reka-1859679958.html

В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство

В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство - РИА Новости, 22.03.2023

В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил журналистам в среду РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:21

2023-03-22T09:21

2023-03-22T11:11

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. Главная задача - создать новые комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми, при разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей", - отметил Бирюков. По его словам, в рамках работ обустроят комфортные прогулочные маршруты вдоль рек, на склонах оврагов появятся видовые площадки и места для тихого отдыха, организуют скейт-парк и памп-трек, запланирована установка четырех детских площадок. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется планировка территории и прокладка траншей для устройства системы освещения. В овраге вдоль реки Шмелевки начался монтаж винтовых свай, в ближайшее время аналогичные работы стартуют у реки Кузнецовки. "Проведем мероприятия по организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Предусмотрено обустройство пандусов на пешеходных дорожках с установкой перильного ограждения. В зонах, освободившихся при демонтаже гаражей-стоянок, сделают открытые парковки", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в результате благоустройства в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное, где проживают около 300 тысяч человек, появится современная зона для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Активно пользоваться инфраструктурой смогут и образовательные учреждения.

https://ria.ru/20230321/voda-1859403653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы