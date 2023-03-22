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В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство - РИА Новости, 22.03.2023
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09:21 22.03.2023 (обновлено: 11:11 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/reka-1859679958.html
В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство
В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство - РИА Новости, 22.03.2023
В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил журналистам в среду РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:21
2023-03-22T11:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. Главная задача - создать новые комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми, при разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей", - отметил Бирюков. По его словам, в рамках работ обустроят комфортные прогулочные маршруты вдоль рек, на склонах оврагов появятся видовые площадки и места для тихого отдыха, организуют скейт-парк и памп-трек, запланирована установка четырех детских площадок. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется планировка территории и прокладка траншей для устройства системы освещения. В овраге вдоль реки Шмелевки начался монтаж винтовых свай, в ближайшее время аналогичные работы стартуют у реки Кузнецовки. "Проведем мероприятия по организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Предусмотрено обустройство пандусов на пешеходных дорожках с установкой перильного ограждения. В зонах, освободившихся при демонтаже гаражей-стоянок, сделают открытые парковки", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в результате благоустройства в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное, где проживают около 300 тысяч человек, появится современная зона для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Активно пользоваться инфраструктурой смогут и образовательные учреждения.
https://ria.ru/20230321/voda-1859403653.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве начали благоустройство

На юге Москвы начали благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

© Городское хозяйство Москвы/TelegramПроект благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
Проект благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
© Городское хозяйство Москвы/Telegram
Проект благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы. Главная задача - создать новые комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми, при разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей", - отметил Бирюков.
По его словам, в рамках работ обустроят комфортные прогулочные маршруты вдоль рек, на склонах оврагов появятся видовые площадки и места для тихого отдыха, организуют скейт-парк и памп-трек, запланирована установка четырех детских площадок.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется планировка территории и прокладка траншей для устройства системы освещения. В овраге вдоль реки Шмелевки начался монтаж винтовых свай, в ближайшее время аналогичные работы стартуют у реки Кузнецовки.
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"Проведем мероприятия по организации безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. Предусмотрено обустройство пандусов на пешеходных дорожках с установкой перильного ограждения. В зонах, освободившихся при демонтаже гаражей-стоянок, сделают открытые парковки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в результате благоустройства в районах Зябликово и Орехово-Борисово Южное, где проживают около 300 тысяч человек, появится современная зона для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Активно пользоваться инфраструктурой смогут и образовательные учреждения.
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