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Врач объяснила, чем ранки на руках опасны для здоровья
Врач объяснила, чем ранки на руках опасны для здоровья - РИА Новости, 22.03.2023
Врач объяснила, чем ранки на руках опасны для здоровья
Трещины на коже рук не так безобидны, как может показаться, предупредила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:15
2023-03-22T02:15
2023-03-22T02:15
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Трещины на коже рук не так безобидны, как может показаться, предупредила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik она перечислила заболевания, которые могут возникнуть из-за подобных повреждений, и дала совет, как от них защититься.Человек живет в окружении микроорганизмов, в том числе болезнетворных. Бактерии и грибки передаются как по воздуху, так и через поверхности, к которым мы прикасаемся, отметила Лапа. Кожа в таком случае выполняет защитную функцию и препятствует проникновению патогенов в организм, добавила она. А трещинки и ранки, даже очень маленькие и не доходящие до нижних слоев эпидермиса, служат "открытыми воротами" для инфекции, уточнила врач.По ее словам, чаще всего ранки и микротрещины на коже рук приводят к дерматологическим заболеваниям, например, к акне, дерматомиозиту или пиодермии. Кроме того, инфекции создают повышенную нагрузку на иммунную систему, что в дальнейшем может спровоцировать развитие аллергии, продолжила врач."Кожные болезни, вызванные проникновением патогенов через мелкие ранки, в свою очередь, оказывают плохое воздействие на иммунитет, не просто "раздергивая" его, а еще и провоцируя аллергии. Если бактерии и грибки расселяются в большом количестве, то мы получаем серьезное аллергическое заболевание — атопический дерматит", — объяснила Лапа.Чтобы защититься от инфекций, нужно регулярно мыть руки с мылом, а также правильно лечить ранки и покраснения на коже, напомнила врач.При появлении глубоких трещинок или ранок на руках нужно обратиться к врачу, заключила она.
https://rsport.ria.ru/20230117/myte-ruk-1845020450.html
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общество
Врач объяснила, чем ранки на руках опасны для здоровья
Врач Лапа заявила о риске заражения стрептококками и стафилококками через ранки на руках
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Трещины на коже рук не так безобидны, как может показаться, предупредила врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. В интервью
радио Sputnik она перечислила заболевания, которые могут возникнуть из-за подобных повреждений, и дала совет, как от них защититься.
Человек живет в окружении микроорганизмов, в том числе болезнетворных. Бактерии и грибки передаются как по воздуху, так и через поверхности, к которым мы прикасаемся, отметила Лапа
. Кожа в таком случае выполняет защитную функцию и препятствует проникновению патогенов в организм, добавила она. А трещинки и ранки, даже очень маленькие и не доходящие до нижних слоев эпидермиса, служат "открытыми воротами" для инфекции, уточнила врач.
«
"И стрептококки, и стафилококки, и кандиды, и аспергиллы — все это находится в воздухе и оседает на поверхностях. Если мы взялись за поручень в метро, который до нас трогал человек, зараженный стафилококком, то инфекция обязательно попадет в ранку, а потом и в иммунную систему. Ребенок, играя в песочнице, может слегка поранить руку, после чего в ранку попадет песок, в котором множество опасных микроорганизмов", — предостерегла Лапа.
По ее словам, чаще всего ранки и микротрещины на коже рук приводят к дерматологическим заболеваниям, например, к акне, дерматомиозиту или пиодермии. Кроме того, инфекции создают повышенную нагрузку на иммунную систему, что в дальнейшем может спровоцировать развитие аллергии, продолжила врач.
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"Кожные болезни, вызванные проникновением патогенов через мелкие ранки, в свою очередь, оказывают плохое воздействие на иммунитет, не просто "раздергивая" его, а еще и провоцируя аллергии. Если бактерии и грибки расселяются в большом количестве, то мы получаем серьезное аллергическое заболевание — атопический дерматит", — объяснила Лапа.
Чтобы защититься от инфекций, нужно регулярно мыть руки с мылом, а также правильно лечить ранки и покраснения на коже, напомнила врач.
«
"Неглубокие ранки надо обрабатывать септиком, потом наносить увлажняющий и регенерирующий крем для рук. Бывает, что мы ранки не видим, но они есть, на них указывает покраснение, в этом случае все равно нужно пользоваться септиком и кремом", — посоветовала Лапа.
При появлении глубоких трещинок или ранок на руках нужно обратиться к врачу, заключила она.
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