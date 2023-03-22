https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859798650.html

Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков

Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков - РИА Новости, 22.03.2023

Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков

В Госдуму внесен законопроект об информировании туристов, которые путешествуют по России, о добровольном страховании. Документ размещен в думской электронной... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:33

2023-03-22T18:33

2023-03-22T18:33

туризм

туризм

новости - туризм

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об информировании туристов, которые путешествуют по России, о добровольном страховании. Документ размещен в думской электронной базе. Если законопроект будет принят, то туроператоры и турагенты при заключении договора будут обязаны информировать клиентов о возможности приобрести за отдельную плату услугу по добровольному страхованию рисков.Как указывается, минимальная страховая сумма при поездках по территории России установлена в размере 300 тысяч рублей. Также водится норма, которая позволит туристам отказаться от услуг добровольного страхования.

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, госдума рф