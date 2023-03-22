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Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
18:33 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859798650.html
Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков
Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков - РИА Новости, 22.03.2023
Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков
В Госдуму внесен законопроект об информировании туристов, которые путешествуют по России, о добровольном страховании. Документ размещен в думской электронной... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:33
2023-03-22T18:33
туризм
туризм
новости - туризм
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об информировании туристов, которые путешествуют по России, о добровольном страховании. Документ размещен в думской электронной базе. Если законопроект будет принят, то туроператоры и турагенты при заключении договора будут обязаны информировать клиентов о возможности приобрести за отдельную плату услугу по добровольному страхованию рисков.Как указывается, минимальная страховая сумма при поездках по территории России установлена в размере 300 тысяч рублей. Также водится норма, которая позволит туристам отказаться от услуг добровольного страхования.
https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html
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туризм, новости - туризм, госдума рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ
Туроператоры начнут предлагать клиентам добровольное страхование рисков

В Думу внесли законопроект об информировании туристов о добровольном страховании рисков

© Depositphotos.com / luengo_uaДевушка в самолете
Девушка в самолете - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / luengo_ua
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об информировании туристов, которые путешествуют по России, о добровольном страховании. Документ размещен в думской электронной базе.
Если законопроект будет принят, то туроператоры и турагенты при заключении договора будут обязаны информировать клиентов о возможности приобрести за отдельную плату услугу по добровольному страхованию рисков.
Как указывается, минимальная страховая сумма при поездках по территории России установлена в размере 300 тысяч рублей. Также водится норма, которая позволит туристам отказаться от услуг добровольного страхования.
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