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В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
02:11 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных - РИА Новости, 22.03.2023
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:11
2023-03-22T02:11
туризм
туризм
новости - туризм
южная корея
чеджу
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire.Первый рейс состоялся 16 марта, тогда 33 хозяина с 18 собаками прибыли на остров Чеджу. Частный самолет для пассажиров, сопровождающих домашних животных, был предоставлен Национальной организацией туризма Кореи.Каждый хозяин мог взять с собой одного питомца весом менее десяти килограммов вместе с переноской. Перелет — в салоне самолета, рядом со своим местом.Первые 50 путевок, каждая из которых стоила почти 300 долларов, были распроданы за пять дней. Следующая партия билетов на апрель, которая обойдется уже в 380 долларов, также раскуплена.В течение трех дней тура путешественники и их четвероногие друзья будут посещать различные кафе для животных, пляжи и парки на острове.Тур на остров Чеджу будет осуществляться десять раз в месяц до конца года.
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туризм, новости - туризм, южная корея, чеджу
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Чеджу
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных

В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных на остров Чеджу

© Depositphotos.com / AmaviaelСобака лежит в чемодане
Собака лежит в чемодане - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / Amaviael
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire.
Первый рейс состоялся 16 марта, тогда 33 хозяина с 18 собаками прибыли на остров Чеджу. Частный самолет для пассажиров, сопровождающих домашних животных, был предоставлен Национальной организацией туризма Кореи.
Каждый хозяин мог взять с собой одного питомца весом менее десяти килограммов вместе с переноской. Перелет — в салоне самолета, рядом со своим местом.
Первые 50 путевок, каждая из которых стоила почти 300 долларов, были распроданы за пять дней. Следующая партия билетов на апрель, которая обойдется уже в 380 долларов, также раскуплена.
В течение трех дней тура путешественники и их четвероногие друзья будут посещать различные кафе для животных, пляжи и парки на острове.
Тур на остров Чеджу будет осуществляться десять раз в месяц до конца года.
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