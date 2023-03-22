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В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных - РИА Новости, 22.03.2023
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:11
2023-03-22T02:11
2023-03-22T02:11
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южная корея
чеджу
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire.Первый рейс состоялся 16 марта, тогда 33 хозяина с 18 собаками прибыли на остров Чеджу. Частный самолет для пассажиров, сопровождающих домашних животных, был предоставлен Национальной организацией туризма Кореи.Каждый хозяин мог взять с собой одного питомца весом менее десяти килограммов вместе с переноской. Перелет — в салоне самолета, рядом со своим местом.Первые 50 путевок, каждая из которых стоила почти 300 долларов, были распроданы за пять дней. Следующая партия билетов на апрель, которая обойдется уже в 380 долларов, также раскуплена.В течение трех дней тура путешественники и их четвероногие друзья будут посещать различные кафе для животных, пляжи и парки на острове.Тур на остров Чеджу будет осуществляться десять раз в месяц до конца года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, южная корея, чеджу
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Чеджу
В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных
В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных на остров Чеджу
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает
The Korea Bizwire.
Первый рейс состоялся 16 марта, тогда 33 хозяина с 18 собаками прибыли на остров Чеджу
. Частный самолет для пассажиров, сопровождающих домашних животных, был предоставлен Национальной организацией туризма Кореи.
Каждый хозяин мог взять с собой одного питомца весом менее десяти килограммов вместе с переноской. Перелет — в салоне самолета, рядом со своим местом.
Первые 50 путевок, каждая из которых стоила почти 300 долларов, были распроданы за пять дней. Следующая партия билетов на апрель, которая обойдется уже в 380 долларов, также раскуплена.
В течение трех дней тура путешественники и их четвероногие друзья будут посещать различные кафе для животных, пляжи и парки на острове.
Тур на остров Чеджу будет осуществляться десять раз в месяц до конца года.
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