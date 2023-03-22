https://ria.ru/20230322/puteshestviya-1859280795.html

В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных

В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных - РИА Новости, 22.03.2023

В Южной Корее стали продавать туры специально для домашних животных

В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:11

2023-03-22T02:11

2023-03-22T02:11

туризм

туризм

новости - туризм

южная корея

чеджу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152564/36/1525643615_0:448:6000:3823_1920x0_80_0_0_5d3ab0daa3ebd19b20145e9c27aa0c8c.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Южной Корее запустили чартерные туры для домашних животных, сообщает The Korea Bizwire.Первый рейс состоялся 16 марта, тогда 33 хозяина с 18 собаками прибыли на остров Чеджу. Частный самолет для пассажиров, сопровождающих домашних животных, был предоставлен Национальной организацией туризма Кореи.Каждый хозяин мог взять с собой одного питомца весом менее десяти килограммов вместе с переноской. Перелет — в салоне самолета, рядом со своим местом.Первые 50 путевок, каждая из которых стоила почти 300 долларов, были распроданы за пять дней. Следующая партия билетов на апрель, которая обойдется уже в 380 долларов, также раскуплена.В течение трех дней тура путешественники и их четвероногие друзья будут посещать различные кафе для животных, пляжи и парки на острове.Тур на остров Чеджу будет осуществляться десять раз в месяц до конца года.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

южная корея

чеджу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, южная корея, чеджу