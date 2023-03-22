Россия ответит на провокационные шаги США всеми средствами, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия ответит на агрессивные выпады США всеми средствами
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва готова защищаться всеми средствами, если Вашингтон будет сбивать российские летательные аппараты, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее с таким предложением выступил конгрессмен Линдси Грэм. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла.
В свою очередь, Рябков отметил, что такие заявления американских законодателей следует воспринимать всерьез, так как они отражают готовность сделать все возможное, чтобы нанести урон России во всех сферах, в том числе в военной.
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"Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что Россия готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", — подчеркнул замглавы МИД.
По его словам, это не означает отсылку к ядерному арсеналу России.
"Я говорю о том, что регламент обращения к ядерному оружию существует, и желающие могут с ним ознакомиться… Сейчас время, когда гибридная война приобретает все более масштабные и изощренные формы, эта война против Россия ведется США и возглавляемой ими группой стран безоглядно, без просчета последствий того, что может случиться в итоге", — добавил Рябков.
При этом он подчеркнул, что реакция Москвы всегда "дозированная, откалиброванная и спокойная".
Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.