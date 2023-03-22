https://ria.ru/20230322/provokatsii-1859902941.html

Россия ответит на провокационные шаги США всеми средствами, заявили в МИД

Россия ответит на провокационные шаги США всеми средствами, заявили в МИД - РИА Новости, 22.03.2023

Россия ответит на провокационные шаги США всеми средствами, заявили в МИД

Москва готова защищаться всеми средствами, если Вашингтон будет сбивать российские летательные аппараты, приближающиеся к американским в международном воздушном РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:55

2023-03-22T20:55

2023-03-22T22:08

россия

сергей рябков

линдси грэм

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москва готова защищаться всеми средствами, если Вашингтон будет сбивать российские летательные аппараты, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".Ранее с таким предложением выступил конгрессмен Линдси Грэм. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные высказывания выходят за рамки здравого смысла. В свою очередь, Рябков отметил, что такие заявления американских законодателей следует воспринимать всерьез, так как они отражают готовность сделать все возможное, чтобы нанести урон России во всех сферах, в том числе в военной.По его словам, это не означает отсылку к ядерному арсеналу России. "Я говорю о том, что регламент обращения к ядерному оружию существует, и желающие могут с ним ознакомиться… Сейчас время, когда гибридная война приобретает все более масштабные и изощренные формы, эта война против Россия ведется США и возглавляемой ими группой стран безоглядно, без просчета последствий того, что может случиться в итоге", — добавил Рябков. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы всегда "дозированная, откалиброванная и спокойная". Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.

https://ria.ru/20230322/vyzov-1859834582.html

https://ria.ru/20230322/perekhvat-1859865043.html

https://ria.ru/20230321/sistema-1859620167.html

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россия, сергей рябков, линдси грэм, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)