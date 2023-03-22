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Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах - РИА Новости, 22.03.2023
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Нижегородская область
 
11:34 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html
Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах
Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах - РИА Новости, 22.03.2023
Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах
Цифровая платформа "Умный город" будет масштабирована на все муниципалитеты Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:34
2023-03-22T11:34
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
саров
глеб никитин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Цифровая платформа "Умный город" будет масштабирована на все муниципалитеты Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее информационная система, объединяющая различные системы управления городской инфраструктурой - транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности, работала только в городах-"пилотах": Нижнем Новгороде и Сарове. "Нижегородская область на этапе работы с городами-"пилотами" показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. "Умный город" позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии", - цитирует пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина. Отмечается, что с момента старта проекта были проведены масштабные подготовительные работы по размещению информационной системы, специалисты министерства цифрового развития и связи, а также Центра координации проектов цифровой экономики провели сложную аналитическую работу. Предоставлены ИТ-ресурсы центра обработки данных Нижегородской области, налажена сетевая и серверная инфраструктура, организована работа по защите информации. "Для масштабирования проекта были рассмотрены разные платформы. По результатам конкурсных процедур АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в госкорпорацию "Росатом") разработало интегрированную цифровую платформу. Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Он объединяет в себе сторонние системы и позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой", - говорится в сообщении. Отмечается, что единое цифровое пространство будет аккумулировать всю информацию по обращениям граждан, работе муниципальных коммунальных служб, инцидентам. Система будет интегрирована с двумя десятками информационных систем региона, а также с цифровой платформой "Лобачевский" Нижнего Новгорода и системой "Умный город Саров". "Данные будут поступать и в информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит повысить уровень качества и скорость принятия управленческих решений, в том числе, что самое важное, и по обращениям жителей", - рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.
https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html
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нижегородская область
нижний новгород
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нижегородская область, нижний новгород, саров, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Саров, Глеб Никитин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах

Проект "Умный город" распространят на все нижегородские муниципалитеты

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Цифровая платформа "Умный город" будет масштабирована на все муниципалитеты Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее информационная система, объединяющая различные системы управления городской инфраструктурой - транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности, работала только в городах-"пилотах": Нижнем Новгороде и Сарове.
"Нижегородская область на этапе работы с городами-"пилотами" показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. "Умный город" позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии", - цитирует пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина.
Отмечается, что с момента старта проекта были проведены масштабные подготовительные работы по размещению информационной системы, специалисты министерства цифрового развития и связи, а также Центра координации проектов цифровой экономики провели сложную аналитическую работу. Предоставлены ИТ-ресурсы центра обработки данных Нижегородской области, налажена сетевая и серверная инфраструктура, организована работа по защите информации.
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"Для масштабирования проекта были рассмотрены разные платформы. По результатам конкурсных процедур АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в госкорпорацию "Росатом") разработало интегрированную цифровую платформу. Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Он объединяет в себе сторонние системы и позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что единое цифровое пространство будет аккумулировать всю информацию по обращениям граждан, работе муниципальных коммунальных служб, инцидентам. Система будет интегрирована с двумя десятками информационных систем региона, а также с цифровой платформой "Лобачевский" Нижнего Новгорода и системой "Умный город Саров".
"Данные будут поступать и в информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит повысить уровень качества и скорость принятия управленческих решений, в том числе, что самое важное, и по обращениям жителей", - рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.
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