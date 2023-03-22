https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html

Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах

Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах - РИА Новости, 22.03.2023

Проект "Умный город" появится во всех нижегородских муниципалитетах

Цифровая платформа "Умный город" будет масштабирована на все муниципалитеты Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:34

2023-03-22T11:34

2023-03-22T11:34

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

саров

глеб никитин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Цифровая платформа "Умный город" будет масштабирована на все муниципалитеты Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее информационная система, объединяющая различные системы управления городской инфраструктурой - транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности, работала только в городах-"пилотах": Нижнем Новгороде и Сарове. "Нижегородская область на этапе работы с городами-"пилотами" показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. "Умный город" позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии", - цитирует пресс-служба слова главы региона Глеба Никитина. Отмечается, что с момента старта проекта были проведены масштабные подготовительные работы по размещению информационной системы, специалисты министерства цифрового развития и связи, а также Центра координации проектов цифровой экономики провели сложную аналитическую работу. Предоставлены ИТ-ресурсы центра обработки данных Нижегородской области, налажена сетевая и серверная инфраструктура, организована работа по защите информации. "Для масштабирования проекта были рассмотрены разные платформы. По результатам конкурсных процедур АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, входит в госкорпорацию "Росатом") разработало интегрированную цифровую платформу. Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению. Он объединяет в себе сторонние системы и позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой", - говорится в сообщении. Отмечается, что единое цифровое пространство будет аккумулировать всю информацию по обращениям граждан, работе муниципальных коммунальных служб, инцидентам. Система будет интегрирована с двумя десятками информационных систем региона, а также с цифровой платформой "Лобачевский" Нижнего Новгорода и системой "Умный город Саров". "Данные будут поступать и в информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит повысить уровень качества и скорость принятия управленческих решений, в том числе, что самое важное, и по обращениям жителей", - рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

https://ria.ru/20220714/umnyy_gorod-1802415473.html

https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823457942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, нижний новгород, саров, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"