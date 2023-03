https://ria.ru/20230322/prichina-1859885497.html

Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

2023-03-22T19:21

2023-03-22T19:21

2023-03-22T20:11

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики."Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — сказал он.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу. В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

