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Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 22.03.2023
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19:21 22.03.2023 (обновлено: 20:11 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/prichina-1859885497.html
Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"
Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 22.03.2023
Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"
Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине, заявил американский журналист Сеймур... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:21
2023-03-22T20:11
политика
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северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики."Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — сказал он.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу. В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230322/khersh-1859813781.html
https://ria.ru/20230322/diversiya-1859780565.html
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политика, сша, украина, северный поток, северный поток — 2
Политика, США, Украина, Северный поток, Северный поток — 2
Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"

Журналист Херш: Байден решил подорвать "Северные потоки" из-за поражений ВСУ на фронте

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.
«

"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Прим. ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией", — считает он.

При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.
"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — сказал он.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Херш раскритиковал публикации в западных СМИ о ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 16:08
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу. В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 14:16
 
ПолитикаСШАУкраинаСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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