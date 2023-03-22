Херш назвал причину, по которой Байден пошел на подрыв "Северных потоков"
Журналист Херш: Байден решил подорвать "Северные потоки" из-за поражений ВСУ на фронте
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил подорвать российские газопроводы "Северный поток" из-за ситуации на поле боя на Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN.
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"В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение (подорвать "Северные потоки". — Прим. ред.). Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией", — считает он.
При этом, по мнению Херша, версия про "группу украинцев с поддельными паспортами и арендованной яхтой за миллион долларов", которые, как пишут некоторые западные СМИ, стоят за диверсией, не выдерживает никакой критики.
"Вы правда верите, что с поддельным паспортом такое вообще реально провернуть? История просто смехотворная, но это не помешало им ее обнародовать. И все же версия в итоге отпала, хотя Белый дом, как мне кажется, возлагал на нее большие надежды", — сказал он.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование теракта на российских трубопроводах, экспортирующих газ в Европу. В нем со ссылкой на источник он заявил, что взрывные устройства под магистралями заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что западные спецслужбы, расследующие теракты на "Северных потоках", изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом. Газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания.
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