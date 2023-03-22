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В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева - РИА Новости, 22.03.2023
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21:19 22.03.2023 (обновлено: 21:20 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859905627.html
В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева
В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева - РИА Новости, 22.03.2023
В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева
Здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:19
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происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. По данным ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме – доходном доме Челышева - в Ленинском районе Самары поступило в 21.07 (20.07 мск). Прибывшие на место подразделения установили, что горит третий этаж, пожар распространяется на кровлю, площадь возгорания составляет 180 квадратных метров. "Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек", - сказал представитель ведомства. В ГУМЧС уточнили, что пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня. Для тушения возгорания привлечены 76 человек и 24 единицы техники. По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара.
https://ria.ru/20230112/samara-1844285484.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева

В Самаре загорелось здание доходного дома Челышева на площади 180 "квадратов"

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 180 квадратных метров, эвакуированы 60 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме – доходном доме Челышева - в Ленинском районе Самары поступило в 21.07 (20.07 мск). Прибывшие на место подразделения установили, что горит третий этаж, пожар распространяется на кровлю, площадь возгорания составляет 180 квадратных метров.
"Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 60 человек", - сказал представитель ведомства.
В ГУМЧС уточнили, что пожару присвоен повышенный ранг вызова, сохраняется угроза распространения огня. Для тушения возгорания привлечены 76 человек и 24 единицы техники.
По информации прокуратуры Самарской области, доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году и является памятником культурного наследия федерального значения. В ведомстве добавили, что по факту возгорания начата проверка, в настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали от пожара.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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