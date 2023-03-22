https://ria.ru/20230322/pozhar-1859682599.html
При пожаре в поселке Часцы погибли двое детей
При пожаре в поселке Часцы погибли двое детей - РИА Новости, 22.03.2023
При пожаре в поселке Часцы погибли двое детей
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по области Ольга Врадий. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:34
2023-03-22T09:34
2023-03-22T09:38
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Одинцово, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по области Ольга Врадий. По ее словам, пожар произошел в среду в частном доме в поселке Часцы. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание от масляного радиатора. "Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух детей 8 и 15 лет после тушения пожара (по части 3 статьи 109 УК РФ).... Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом", – сказала Врадий. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли радиатор и электропроводку. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В прокуратуре Подмосковья в свою очередь назвали иную дату возгорания: по предварительным данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне вечером. Прокуратура по своей линии также начала проверку в связи с пожаром, отмечает ведомство в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий
При пожаре в поселке Часцы погибли двое детей
При пожаре в поселке Часцы в Подмосковье погибли двое детей восьми и 15 лет