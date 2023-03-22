https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html

При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека - РИА Новости, 22.03.2023

При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:22

2023-03-22T00:22

2023-03-22T00:34

происшествия

жилье

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, информация об инциденте поступила в 23.23 вечера. Столичный СК сообщил о начале проверки. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

https://ria.ru/20230321/pozhar-1859360279.html

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происшествия, жилье, москва, следственный комитет россии (ск рф)