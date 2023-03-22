https://ria.ru/20230322/pozhar-1859647642.html
При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека - РИА Новости, 22.03.2023
При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:22
2023-03-22T00:22
2023-03-22T00:34
происшествия
жилье
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, информация об инциденте поступила в 23.23 вечера. Столичный СК сообщил о начале проверки. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
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происшествия, жилье, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Москве погибли четыре человека, в том числе двое детей