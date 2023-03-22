https://ria.ru/20230322/poslaniya-1859673053.html
Жуков рассказал о плане реализации положений послания президента
Жуков рассказал о плане реализации положений послания президента - РИА Новости, 22.03.2023
Жуков рассказал о плане реализации положений послания президента
Руководитель рабочей группы по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия")... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:52
2023-03-22T08:52
2023-03-22T08:52
политика
россия
александр жуков
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил журналистам, что рабочая группа по реализации положений послания утвердила план его реализации. "Рабочая группа по реализации положений ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию РФ утвердила план его реализации", - сообщил Жуков. Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания, отметил он. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и невнесенные в Думу законодательные инициативы, разработка которых прямо предусмотрена положениями послания и перечнем поручений президента РФ. "Предложения по реализации послания поступили из всех фракций и всех комитетов Государственной думы - всего 203 предложения. Далеко не все предлагаемые законопроекты и законодательные инициативы вошли в проект плана. Вместе с тем хотелось бы обратить ваше внимание, что законопроекты, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, в дальнейшем могут быть включены в план на основании писем от председателей ответственных комитетов", - рассказал он. По словам Жукова, проект плана насчитывает 72 пункта, из них 16 пунктов уже выполнены Государственной думой, 25 законопроектов приняты в первом чтении, 5 законопроектов приняты во втором чтении, 12 законопроектов внесены в Думу. Кроме того, 12 пунктов плана предусматривают подготовку совместно с правительством России и депутатами Государственной думы проектов законов, два пункта касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах, отметил парламентарий. Довольно большой раздел проекта плана посвящен интеграции вошедших регионов в правовое поле Российской Федерации, также уделяется внимание социальным вопросам и развитию экономики, сообщил Жуков.
https://ria.ru/20230302/poslanie-1855422844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр жуков, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ, Единая Россия
Жуков рассказал о плане реализации положений послания президента
Первый вице-спикер Госдумы: утвержден план реализации положений послания президента
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил журналистам, что рабочая группа по реализации положений послания утвердила план его реализации.
"Рабочая группа по реализации положений ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию РФ утвердила план его реализации", - сообщил Жуков.
В Госдуме разработают план законодательного обеспечения послания президента
Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания, отметил он. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и невнесенные в Думу законодательные инициативы, разработка которых прямо предусмотрена положениями послания и перечнем поручений президента РФ.
"Предложения по реализации послания поступили из всех фракций и всех комитетов Государственной думы - всего 203 предложения. Далеко не все предлагаемые законопроекты и законодательные инициативы вошли в проект плана. Вместе с тем хотелось бы обратить ваше внимание, что законопроекты, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, в дальнейшем могут быть включены в план на основании писем от председателей ответственных комитетов", - рассказал он.
По словам Жукова, проект плана насчитывает 72 пункта, из них 16 пунктов уже выполнены Государственной думой, 25 законопроектов приняты в первом чтении, 5 законопроектов приняты во втором чтении, 12 законопроектов внесены в Думу.
Кроме того, 12 пунктов плана предусматривают подготовку совместно с правительством России и депутатами Государственной думы проектов законов, два пункта касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в этом и последующих годах, отметил парламентарий.
Довольно большой раздел проекта плана посвящен интеграции вошедших регионов в правовое поле Российской Федерации, также уделяется внимание социальным вопросам и развитию экономики, сообщил Жуков.
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