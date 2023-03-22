СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу
The Times: Запад может потерять глобальный Юг после встречи Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает британская газета The Times.
По мнению авторов статьи, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин закрепили во время государственного визита китайского лидера свой неформальный союз.
"Визит Си Цзиньпина, первый после начала спецоперации России на Украине, стал вызовом Западу, который стремится изолировать Путина и представить Россию как государство-изгой. <...> Опрос в Южной и Юго-Восточной Азии показывает положительное отношение к России. И хотя голосование в ООН, осуждающее Москву, поддержала 141 страна, оно было воплощено в жизнь только в 40 государствах", — пояснили журналисты.
В издании добавили, что крупные развивающиеся державы, в том числе Индия и Турция, несмотря на явные "ухаживания" со стороны США, отказались разрывать связи с Россией. Но авторы пояснили, что борьба за глобальный Юг для Запада еще продолжается, а главным оружием в ней должна стать "мягкая сила" — практическая помощь в таких областях, как медицина, зеленые технологии и финансирование развития.
Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.