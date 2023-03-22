https://ria.ru/20230322/poslanie-1859853011.html

СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу

СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу

На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:37

2023-03-22T17:37

2023-03-22T18:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает британская газета The Times.По мнению авторов статьи, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин закрепили во время государственного визита китайского лидера свой неформальный союз."Визит Си Цзиньпина, первый после начала спецоперации России на Украине, стал вызовом Западу, который стремится изолировать Путина и представить Россию как государство-изгой. <...> Опрос в Южной и Юго-Восточной Азии показывает положительное отношение к России. И хотя голосование в ООН, осуждающее Москву, поддержала 141 страна, оно было воплощено в жизнь только в 40 государствах", — пояснили журналисты.В издании добавили, что крупные развивающиеся державы, в том числе Индия и Турция, несмотря на явные "ухаживания" со стороны США, отказались разрывать связи с Россией. Но авторы пояснили, что борьба за глобальный Юг для Запада еще продолжается, а главным оружием в ней должна стать "мягкая сила" — практическая помощь в таких областях, как медицина, зеленые технологии и финансирование развития.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.

https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html

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россия

москва

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, москва, сша, владимир путин, си цзиньпин, оон