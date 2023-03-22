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СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу - РИА Новости, 22.03.2023
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17:37 22.03.2023 (обновлено: 18:00 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/poslanie-1859853011.html
СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу
СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу
На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:37
2023-03-22T18:00
в мире
россия
москва
сша
владимир путин
си цзиньпин
оон
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает британская газета The Times.По мнению авторов статьи, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин закрепили во время государственного визита китайского лидера свой неформальный союз."Визит Си Цзиньпина, первый после начала спецоперации России на Украине, стал вызовом Западу, который стремится изолировать Путина и представить Россию как государство-изгой. &lt;...&gt; Опрос в Южной и Юго-Восточной Азии показывает положительное отношение к России. И хотя голосование в ООН, осуждающее Москву, поддержала 141 страна, оно было воплощено в жизнь только в 40 государствах", — пояснили журналисты.В издании добавили, что крупные развивающиеся державы, в том числе Индия и Турция, несмотря на явные "ухаживания" со стороны США, отказались разрывать связи с Россией. Но авторы пояснили, что борьба за глобальный Юг для Запада еще продолжается, а главным оружием в ней должна стать "мягкая сила" — практическая помощь в таких областях, как медицина, зеленые технологии и финансирование развития.Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
https://ria.ru/20230322/perekhod-1859789276.html
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россия
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сша
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в мире, россия, москва, сша, владимир путин, си цзиньпин, оон
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН
СМИ раскрыли, какой сигнал послали Путин и Си Цзиньпин Западу

The Times: Запад может потерять глобальный Юг после встречи Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На Западе не видят гарантий, что страны так называемого глобального Юга поддержат США и Европу в противостоянии с формирующейся осью Москва — Пекин, считает британская газета The Times.
По мнению авторов статьи, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин закрепили во время государственного визита китайского лидера свой неформальный союз.
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"Визит Си Цзиньпина, первый после начала спецоперации России на Украине, стал вызовом Западу, который стремится изолировать Путина и представить Россию как государство-изгой. <...> Опрос в Южной и Юго-Восточной Азии показывает положительное отношение к России. И хотя голосование в ООН, осуждающее Москву, поддержала 141 страна, оно было воплощено в жизнь только в 40 государствах", — пояснили журналисты.
В издании добавили, что крупные развивающиеся державы, в том числе Индия и Турция, несмотря на явные "ухаживания" со стороны США, отказались разрывать связи с Россией. Но авторы пояснили, что борьба за глобальный Юг для Запада еще продолжается, а главным оружием в ней должна стать "мягкая сила" — практическая помощь в таких областях, как медицина, зеленые технологии и финансирование развития.
Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 20-22 марта находился в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны провели официальные переговоры.
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