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Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям
Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:17
2023-03-22T20:17
2023-03-22T20:17
республика адыгея
херсонская область
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
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МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Многие из принимающих участие в специальной военной операции уроженцев Адыгеи проявляют в боях настоящий героизм и храбрость и удостоены высоких государственных наград, заявил Кумпилов в ходе отчёта о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году.Глава Адыгеи добавил, что власти сегодня поддерживают родных и близких военных на постоянной основе.Он также отметил, что отдельное внимание в республике оказывают беженцам и переселенцам. Кроме того, ещё в середине прошлого года республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , мурат кумпилов, республика адыгея, сво
Республика Адыгея, Херсонская область , Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО
МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Многие из принимающих участие в специальной военной операции уроженцев Адыгеи проявляют в боях настоящий героизм и храбрость и удостоены высоких государственных наград, заявил Кумпилов в ходе отчёта о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году.
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"Республика сделала всё необходимое, чтобы обеспечить ребят дополнительным снаряжением, оборудованием", - приводит его слова пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи добавил, что власти сегодня поддерживают родных и близких военных на постоянной основе.
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"За каждой семьей закреплён социальный работник. Регулярно отправляем в зону СВО грузы для наших воинов. Помогаем и подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее", – сообщил глава региона.
Он также отметил, что отдельное внимание в республике оказывают беженцам и переселенцам. Кроме того, ещё в середине прошлого года республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области
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В Адыгее готовы "без волокиты" откликнуться на нужды семей участников СВО