https://ria.ru/20230322/pomosch-1859898155.html

Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям

Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям

Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:17

2023-03-22T20:17

2023-03-22T20:17

республика адыгея

херсонская область

мурат кумпилов

республика адыгея

сво

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МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Многие из принимающих участие в специальной военной операции уроженцев Адыгеи проявляют в боях настоящий героизм и храбрость и удостоены высоких государственных наград, заявил Кумпилов в ходе отчёта о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году.Глава Адыгеи добавил, что власти сегодня поддерживают родных и близких военных на постоянной основе.Он также отметил, что отдельное внимание в республике оказывают беженцам и переселенцам. Кроме того, ещё в середине прошлого года республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области.

https://ria.ru/20230221/adygeya-1853491459.html

херсонская область

республика адыгея

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Алёна Пава

херсонская область , мурат кумпилов, республика адыгея, сво