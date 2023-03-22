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Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 22.03.2023
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Республика Адыгея
 
20:17 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/pomosch-1859898155.html
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям
Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:17
2023-03-22T20:17
республика адыгея
херсонская область
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
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МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Многие из принимающих участие в специальной военной операции уроженцев Адыгеи проявляют в боях настоящий героизм и храбрость и удостоены высоких государственных наград, заявил Кумпилов в ходе отчёта о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году.Глава Адыгеи добавил, что власти сегодня поддерживают родных и близких военных на постоянной основе.Он также отметил, что отдельное внимание в республике оказывают беженцам и переселенцам. Кроме того, ещё в середине прошлого года республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области.
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херсонская область , мурат кумпилов, республика адыгея, сво
Республика Адыгея, Херсонская область , Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО

Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям

© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов во время отчета об итогах работы Кабинета министров РА в 2022 году
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время отчета об итогах работы Кабинета министров РА в 2022 году - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время отчета об итогах работы Кабинета министров РА в 2022 году
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МАЙКОП, 23 марта - РИА Новости. Власти Адыгеи обеспечили участвующих в СВО земляков дополнительным снаряжением, а за семьей каждого из них закрепили соцработника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Многие из принимающих участие в специальной военной операции уроженцев Адыгеи проявляют в боях настоящий героизм и храбрость и удостоены высоких государственных наград, заявил Кумпилов в ходе отчёта о деятельности республиканского Кабмина в 2022 году.
«
"Республика сделала всё необходимое, чтобы обеспечить ребят дополнительным снаряжением, оборудованием", - приводит его слова пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи добавил, что власти сегодня поддерживают родных и близких военных на постоянной основе.
«
"За каждой семьей закреплён социальный работник. Регулярно отправляем в зону СВО грузы для наших воинов. Помогаем и подшефным воинским частям, дислоцированным в Адыгее", – сообщил глава региона.
Он также отметил, что отдельное внимание в республике оказывают беженцам и переселенцам. Кроме того, ещё в середине прошлого года республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Республика АдыгеяХерсонская областьМурат КумпиловРеспублика АдыгеяСВО
 
 
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