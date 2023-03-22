https://ria.ru/20230322/pogoda-1859670364.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.03.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:28

2023-03-22T08:28

2023-03-22T08:28

москва

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в среду облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами возможен слабый дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду. Давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. Также синоптик отметила, что вторник, 21 марта в Москве стал самым теплым днем с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 8,9 градусов. По словам Котилевской, в среду таких рекордов ожидать не стоит.

https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, московская область (подмосковье)