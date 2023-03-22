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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.03.2023
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08:28 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/pogoda-1859670364.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 22.03.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:28
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москва
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в среду облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами возможен слабый дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду. Давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. Также синоптик отметила, что вторник, 21 марта в Москве стал самым теплым днем с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 8,9 градусов. По словам Котилевской, в среду таких рекордов ожидать не стоит.
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москва, погода, московская область (подмосковье)
Москва, Погода, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Котилевская: в Москве в среду ожидается облачная погода и до плюс девяти градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Облачная погода, преимущественно без осадков и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве в среду облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, утром местами возможен слабый дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 4-9 градусов", - сказала Котилевская.
Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-западный 2-7 метров в секунду. Давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
Также синоптик отметила, что вторник, 21 марта в Москве стал самым теплым днем с начала года, температура воздуха поднялась до плюс 8,9 градусов. По словам Котилевской, в среду таких рекордов ожидать не стоит.
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