https://ria.ru/20230322/podmoskove-1859852063.html
Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года
Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года - РИА Новости, 22.03.2023
Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года
Свыше 30 поликлиник модернизируют в Московской области за три года, 12 из них - уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:33
2023-03-22T17:33
2023-03-22T17:33
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
егорьевск
королев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95743396f34c19298bddb39c9997b763.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Свыше 30 поликлиник модернизируют в Московской области за три года, 12 из них - уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона."Новый стандарт - это не только комплексный ремонт, изменение облика зданий, закупка нового оборудования, но и модернизация процессов. За последние два года мы капитально отремонтировали 18 поликлиник. А в ближайшие три года планируем модернизировать еще более 30, из которых 12 – в этом году", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что на модернизацию поликлиник будет направлено почти семь миллиардов рублей. В рамках нового стандарта в медучреждениях предусмотрена, в частности, единая цветовая гамма и размещение самых посещаемых кабинетов на первом этаже. Работы в 2023 году будут проведены, в частности, в поликлиниках в Королёве, Егорьевске, Жуковском, Истре, Талдоме, Наро-Фоминске и Солнечногорске."Благодаря запараллеливанию работ, уходу от мокрых процессов, удается сокращать сроки ремонтов. Поэтому завершить работы на всех объектах планируется в этом году", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e0f79b3af68c1cda0f688ce35bdc90c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), егорьевск, королев
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Королев
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Свыше 30 поликлиник модернизируют в Московской области за три года, 12 из них - уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Новый стандарт - это не только комплексный ремонт, изменение облика зданий, закупка нового оборудования, но и модернизация процессов. За последние два года мы капитально отремонтировали 18 поликлиник. А в ближайшие три года планируем модернизировать еще более 30, из которых 12 – в этом году", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
, слова которой приводятся в сообщении.
Воробьев: почти 40 новых автомобилей поставят в медорганизации Подмосковья
Отмечается, что на модернизацию поликлиник будет направлено почти семь миллиардов рублей. В рамках нового стандарта в медучреждениях предусмотрена, в частности, единая цветовая гамма и размещение самых посещаемых кабинетов на первом этаже. Работы в 2023 году будут проведены, в частности, в поликлиниках в Королёве, Егорьевске, Жуковском, Истре, Талдоме, Наро-Фоминске и Солнечногорске.
"Благодаря запараллеливанию работ, уходу от мокрых процессов, удается сокращать сроки ремонтов. Поэтому завершить работы на всех объектах планируется в этом году", - уточнили в пресс-службе.