https://ria.ru/20230322/podmoskove-1859852063.html

Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года

Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года - РИА Новости, 22.03.2023

Более 30 поликлиник модернизируют в Подмосковье за 3 года

Свыше 30 поликлиник модернизируют в Московской области за три года, 12 из них - уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:33

2023-03-22T17:33

2023-03-22T17:33

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

егорьевск

королев

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Свыше 30 поликлиник модернизируют в Московской области за три года, 12 из них - уже в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона."Новый стандарт - это не только комплексный ремонт, изменение облика зданий, закупка нового оборудования, но и модернизация процессов. За последние два года мы капитально отремонтировали 18 поликлиник. А в ближайшие три года планируем модернизировать еще более 30, из которых 12 – в этом году", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что на модернизацию поликлиник будет направлено почти семь миллиардов рублей. В рамках нового стандарта в медучреждениях предусмотрена, в частности, единая цветовая гамма и размещение самых посещаемых кабинетов на первом этаже. Работы в 2023 году будут проведены, в частности, в поликлиниках в Королёве, Егорьевске, Жуковском, Истре, Талдоме, Наро-Фоминске и Солнечногорске."Благодаря запараллеливанию работ, уходу от мокрых процессов, удается сокращать сроки ремонтов. Поэтому завершить работы на всех объектах планируется в этом году", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

королев

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Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), егорьевск, королев