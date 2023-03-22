https://ria.ru/20230322/podkhody-1859488965.html

Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов

Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов - РИА Новости, 22.03.2023

Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов

Россия является страной со значительной территорией вечной мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий по выработке новых подходов и практик для... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:18

2023-03-22T10:18

2023-03-22T10:18

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

руслан эдельгериев

якутск

фонд "росконгресс"

россия

республика саха (якутия)

арктический совет

климат

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия является страной со значительной территорией вечной мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий по выработке новых подходов и практик для решения проблем изменения климата и его воздействия на вечную мерзлоту, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев."Президент Российской Федерации Владимир Путин и правительство Российской Федерации уделяют этому вопросу самое серьезное внимание и предпринимают шаги для снижения уязвимости северных территорий. Одной из таких инициатив является принятый 11 марта этого года Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года, который включает меры по мониторингу состояния и устойчивости грунтов в Арктической зоне и разработке новых технических стандартов", – отметил Эдельгериев в приветствии участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске, его слова цитирует Фонд "Росконгресс".Кроме того, Россия инвестирует в исследования и разработку новых технологий, которые могут помочь смягчить последствия изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Спецпредставитель президента напомнил, что таяние вечной мерзлоты имеет далеко идущие последствия не только для жителей Якутии, но и для всего человечества. Этот процесс приводит к разрушению инфраструктуры, береговой эрозии, повышению риска аварий и стихийных бедствий, а также появлению дополнительных рисков для здоровья населения, что в совокупности угрожает устойчивому развитию территории. Таяние многолетнемерзлых грунтов также провоцирует высвобождение в атмосферу метана, который по своему потенциалу глобального потепления многократно сильнее углекислого газа, тем самым усиливая уже протекающие процессы.В этой связи, указал Эдельгериев, проблематика таяния многолетнемерзлых грунтов обоснованно приковывает к себе и международное внимание.Эдельгериев выразил уверенность в том, что конференция станет эффективной и плодотворной площадкой для диалога, который поможет глубже понять проблемы изменения климата и разработать меры по их решению с учетом локальных особенностей. "У вас будет уникальная возможность в самом центре Сибири обменяться идеями, выработать новые подходы и практики, которые помогут нам сотворить более устойчивое будущее для всей планеты", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20230315/yakutsk-1858025445.html

https://ria.ru/20230315/uscherb-1858056286.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

руслан эдельгериев, якутск, фонд "росконгресс", россия, республика саха (якутия), арктический совет, климат, мерзлота