https://ria.ru/20230322/podkhody-1859488965.html
Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов
Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов - РИА Новости, 22.03.2023
Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов
Россия является страной со значительной территорией вечной мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий по выработке новых подходов и практик для... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:18
2023-03-22T10:18
2023-03-22T10:18
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
руслан эдельгериев
якутск
фонд "росконгресс"
россия
республика саха (якутия)
арктический совет
климат
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия является страной со значительной территорией вечной мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий по выработке новых подходов и практик для решения проблем изменения климата и его воздействия на вечную мерзлоту, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев."Президент Российской Федерации Владимир Путин и правительство Российской Федерации уделяют этому вопросу самое серьезное внимание и предпринимают шаги для снижения уязвимости северных территорий. Одной из таких инициатив является принятый 11 марта этого года Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года, который включает меры по мониторингу состояния и устойчивости грунтов в Арктической зоне и разработке новых технических стандартов", – отметил Эдельгериев в приветствии участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске, его слова цитирует Фонд "Росконгресс".Кроме того, Россия инвестирует в исследования и разработку новых технологий, которые могут помочь смягчить последствия изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Спецпредставитель президента напомнил, что таяние вечной мерзлоты имеет далеко идущие последствия не только для жителей Якутии, но и для всего человечества. Этот процесс приводит к разрушению инфраструктуры, береговой эрозии, повышению риска аварий и стихийных бедствий, а также появлению дополнительных рисков для здоровья населения, что в совокупности угрожает устойчивому развитию территории. Таяние многолетнемерзлых грунтов также провоцирует высвобождение в атмосферу метана, который по своему потенциалу глобального потепления многократно сильнее углекислого газа, тем самым усиливая уже протекающие процессы.В этой связи, указал Эдельгериев, проблематика таяния многолетнемерзлых грунтов обоснованно приковывает к себе и международное внимание.Эдельгериев выразил уверенность в том, что конференция станет эффективной и плодотворной площадкой для диалога, который поможет глубже понять проблемы изменения климата и разработать меры по их решению с учетом локальных особенностей. "У вас будет уникальная возможность в самом центре Сибири обменяться идеями, выработать новые подходы и практики, которые помогут нам сотворить более устойчивое будущее для всей планеты", - говорится в обращении.
https://ria.ru/20230315/yakutsk-1858025445.html
https://ria.ru/20230315/uscherb-1858056286.html
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руслан эдельгериев, якутск, фонд "росконгресс", россия, республика саха (якутия), арктический совет, климат, мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Руслан Эдельгериев, Якутск, Фонд "Росконгресс", Россия, Республика Саха (Якутия), Арктический совет, Климат, мерзлота
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Россия является страной со значительной территорией вечной мерзлоты, что требует от нас дополнительных действий по выработке новых подходов и практик для решения проблем изменения климата и его воздействия на вечную мерзлоту, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин
и правительство Российской Федерации уделяют этому вопросу самое серьезное внимание и предпринимают шаги для снижения уязвимости северных территорий. Одной из таких инициатив является принятый 11 марта этого года Национальный план мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года, который включает меры по мониторингу состояния и устойчивости грунтов в Арктической зоне и разработке новых технических стандартов", – отметил Эдельгериев в приветствии участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты 22-24 марта в Якутске
, его слова цитирует Фонд "Росконгресс"
.
Кроме того, Россия инвестирует в исследования и разработку новых технологий, которые могут помочь смягчить последствия изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
Железняк: более 80 экспертов обсудят в Якутске вопросы климата
Спецпредставитель президента напомнил, что таяние вечной мерзлоты имеет далеко идущие последствия не только для жителей Якутии, но и для всего человечества. Этот процесс приводит к разрушению инфраструктуры, береговой эрозии, повышению риска аварий и стихийных бедствий, а также появлению дополнительных рисков для здоровья населения, что в совокупности угрожает устойчивому развитию территории. Таяние многолетнемерзлых грунтов также провоцирует высвобождение в атмосферу метана, который по своему потенциалу глобального потепления многократно сильнее углекислого газа, тем самым усиливая уже протекающие процессы.
В этой связи, указал Эдельгериев, проблематика таяния многолетнемерзлых грунтов обоснованно приковывает к себе и международное внимание.
«
"Отрадно видеть среди участников иностранных экспертов, которые заинтересованы в прагматичном и честном взаимодействии с нашей страной. Изменение климата представляет собой общечеловеческий вызов, который требует консолидации усилий и совместных действий", - подчеркнул он.
Эдельгериев выразил уверенность в том, что конференция станет эффективной и плодотворной площадкой для диалога, который поможет глубже понять проблемы изменения климата и разработать меры по их решению с учетом локальных особенностей. "У вас будет уникальная возможность в самом центре Сибири обменяться идеями, выработать новые подходы и практики, которые помогут нам сотворить более устойчивое будущее для всей планеты", - говорится в обращении.
Ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить 5 трлн рублей