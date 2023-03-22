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В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе - РИА Новости, 22.03.2023
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01:10 22.03.2023 (обновлено: 02:14 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/podderzhka-1859648730.html
В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе
В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе - РИА Новости, 22.03.2023
В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе
Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T01:10
2023-03-22T02:14
в мире
украина
россия
цены на нефть
эммануэль макрон
евросоюз
нато
жозеп боррель
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил.При этом в число соперников США входит уже не только Россия, а "все более уверенный в себе Китай", считает автор."Активность также проявляют главы стран Глобального Юга", — добавил Стил.Кроме того, он провел параллели между вторжением США и Ирак и российской спецоперацией на Украине. В первом случае действия Америки, расцениваемые как военные преступления, не вызвали каких-либо санкций со стороны лидеров западных стран, в то время как против СВО с ответными мерами выступил почти весь Запад.Однако, заявил Стил, действия США и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Их лидеры со скепсисом относятся к заявлению Вашингтона о том, что накачивание Украины вооружением "просто помогает ей защищаться", и считают, что по задумке Белого дома это должно привести к смене режима в России.Так, по данным опроса Европейского совета по международным отношениям, в нескольких ключевых странах выявлен сдвиг общественного мнения касательно украинского вопроса. Граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта, даже если Украине пришлось бы смириться с территориальными уступками.Кроме того, лидеры Запада высказывали опасения на тему ослабления поддержки его линии. Так, например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что наблюдает по всему миру, в частности, в южных странах, усиление "российского нарратива". В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство потерей доверия Глобального Юга.В заключение автор отметил, что эпоха превосходства США, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу в свете конфликта на Украине, может подойти к концу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230320/gegemoniya-1859007206.html
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в мире, украина, россия, цены на нефть, эммануэль макрон, евросоюз, нато, жозеп боррель, европейский совет, сша
В мире, Украина, Россия, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Жозеп Боррель, Европейский совет, США
В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе

Guardian: большинство стран не поддерживают позицию США по Украине

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил.
«

"Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", — заявил обозреватель.

При этом в число соперников США входит уже не только Россия, а "все более уверенный в себе Китай", считает автор.
"Активность также проявляют главы стран Глобального Юга", — добавил Стил.
Кроме того, он провел параллели между вторжением США и Ирак и российской спецоперацией на Украине. В первом случае действия Америки, расцениваемые как военные преступления, не вызвали каких-либо санкций со стороны лидеров западных стран, в то время как против СВО с ответными мерами выступил почти весь Запад.
Однако, заявил Стил, действия США и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Их лидеры со скепсисом относятся к заявлению Вашингтона о том, что накачивание Украины вооружением "просто помогает ей защищаться", и считают, что по задумке Белого дома это должно привести к смене режима в России.
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Так, по данным опроса Европейского совета по международным отношениям, в нескольких ключевых странах выявлен сдвиг общественного мнения касательно украинского вопроса. Граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта, даже если Украине пришлось бы смириться с территориальными уступками.
Кроме того, лидеры Запада высказывали опасения на тему ослабления поддержки его линии. Так, например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что наблюдает по всему миру, в частности, в южных странах, усиление "российского нарратива". В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство потерей доверия Глобального Юга.
В заключение автор отметил, что эпоха превосходства США, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу в свете конфликта на Украине, может подойти к концу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаРоссияЦены на нефтьЭммануэль МакронЕвросоюзНАТОЖозеп БоррельЕвропейский советСША
 
 
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