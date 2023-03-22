В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе
Guardian: большинство стран не поддерживают позицию США по Украине
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил.
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"Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", — заявил обозреватель.
При этом в число соперников США входит уже не только Россия, а "все более уверенный в себе Китай", считает автор.
"Активность также проявляют главы стран Глобального Юга", — добавил Стил.
Кроме того, он провел параллели между вторжением США и Ирак и российской спецоперацией на Украине. В первом случае действия Америки, расцениваемые как военные преступления, не вызвали каких-либо санкций со стороны лидеров западных стран, в то время как против СВО с ответными мерами выступил почти весь Запад.
Однако, заявил Стил, действия США и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Их лидеры со скепсисом относятся к заявлению Вашингтона о том, что накачивание Украины вооружением "просто помогает ей защищаться", и считают, что по задумке Белого дома это должно привести к смене режима в России.
Так, по данным опроса Европейского совета по международным отношениям, в нескольких ключевых странах выявлен сдвиг общественного мнения касательно украинского вопроса. Граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта, даже если Украине пришлось бы смириться с территориальными уступками.
Кроме того, лидеры Запада высказывали опасения на тему ослабления поддержки его линии. Так, например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что наблюдает по всему миру, в частности, в южных странах, усиление "российского нарратива". В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство потерей доверия Глобального Юга.
В заключение автор отметил, что эпоха превосходства США, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу в свете конфликта на Украине, может подойти к концу.
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