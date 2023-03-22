https://ria.ru/20230322/podderzhka-1859648730.html

В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе

В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе - РИА Новости, 22.03.2023

В Британии сообщили неприятную новость для США об украинском вопросе

Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T01:10

2023-03-22T01:10

2023-03-22T02:14

в мире

украина

россия

цены на нефть

эммануэль макрон

евросоюз

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жозеп боррель

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, пишет обозреватель Guardian Джонатан Стил.При этом в число соперников США входит уже не только Россия, а "все более уверенный в себе Китай", считает автор."Активность также проявляют главы стран Глобального Юга", — добавил Стил.Кроме того, он провел параллели между вторжением США и Ирак и российской спецоперацией на Украине. В первом случае действия Америки, расцениваемые как военные преступления, не вызвали каких-либо санкций со стороны лидеров западных стран, в то время как против СВО с ответными мерами выступил почти весь Запад.Однако, заявил Стил, действия США и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Их лидеры со скепсисом относятся к заявлению Вашингтона о том, что накачивание Украины вооружением "просто помогает ей защищаться", и считают, что по задумке Белого дома это должно привести к смене режима в России.Так, по данным опроса Европейского совета по международным отношениям, в нескольких ключевых странах выявлен сдвиг общественного мнения касательно украинского вопроса. Граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта, даже если Украине пришлось бы смириться с территориальными уступками.Кроме того, лидеры Запада высказывали опасения на тему ослабления поддержки его линии. Так, например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что наблюдает по всему миру, в частности, в южных странах, усиление "российского нарратива". В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство потерей доверия Глобального Юга.В заключение автор отметил, что эпоха превосходства США, несмотря на увеличение влияния Вашингтона на Европу в свете конфликта на Украине, может подойти к концу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230320/gegemoniya-1859007206.html

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