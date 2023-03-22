https://ria.ru/20230322/perevozchiki-1859845329.html

Польские перевозчики требуют запретить ввоз прицепов из России и Белоруссии

Польские перевозчики требуют запретить ввоз прицепов из России и Белоруссии - РИА Новости, 22.03.2023

Польские перевозчики требуют запретить ввоз прицепов из России и Белоруссии

Польские перевозчики проводят акцию протеста на дороге, требуя запретить въезд в страну полуприцепов из России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:16

2023-03-22T17:16

2023-03-22T17:19

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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польские перевозчики проводят акцию протеста на дороге, требуя запретить въезд в страну полуприцепов из России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM. "Проходит акция протеста владельцев транспортных компаний. Колонна, состоящая из более чем 200 грузовиков, двинулась по скоростной автомагистрали S2 от развязки Острув-Каня в сторону Варшавы. Затруднения также есть на трассе S8 и национальной дороге № 50", - говорится в сообщении. Уточняется, что грузовики, едущие по автомагистрали S, занимают две полосы проезжей части и двигаются со скоростью около 40-50 километров в час. По данным радиостанции, перевозчики требуют "запретить въезд полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России, запретить деятельность транспортных компаний с белорусским и российским капиталом, а также восстановить разрешения на перевозки для украинских перевозчиков, привязав их к соответствующему стандарту выбросов выхлопных газов". Один из организаторов акции Рафал Меклер заявил, что польские перевозчики недовольны конкуренцией с российскими и белорусскими фирмами. "Сегодня они способны обеспечить клиенту транспортировку по всему участку, например, Западная Европа - Белоруссия, потому что, в отличие от нас, им не нужно перегружать груз на границе. Белорусские и российские компании, которые имеют свои филиалы в Польше, сегодня де-факто вне конкуренции", - сказал он. Протестующие хотят передать свои требования правительству и в случае отказа решить данный вопрос обещают провести забастовку. При этом ранее в марте госпогранкомитет Белоруссии сообщал о серьезной загруженности в пунктах пропуска выезда из республики на территорию ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что и на Западе, и на Востоке недовольны теми ограничительными мерами на движение транспорта через польско-белорусскую границу, которые ввела Варшава. "Самое интересное, что меньше всего от этого страдаем мы", - отмечал глава государства на заседании правительства.

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

https://ria.ru/20230202/fermery-1849230351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, россия, варшава, александр лукашенко, евросоюз, польша