Польские перевозчики требуют запретить ввоз прицепов из России и Белоруссии
RMF FM: польские перевозчики протестуют, требуя запретить въезд фур из России и Белоруссии
© РИА Новости / Игорь ЗарембоФуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы
Фуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Польские перевозчики проводят акцию протеста на дороге, требуя запретить въезд в страну полуприцепов из России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM.
"Проходит акция протеста владельцев транспортных компаний. Колонна, состоящая из более чем 200 грузовиков, двинулась по скоростной автомагистрали S2 от развязки Острув-Каня в сторону Варшавы. Затруднения также есть на трассе S8 и национальной дороге № 50", - говорится в сообщении.
Уточняется, что грузовики, едущие по автомагистрали S, занимают две полосы проезжей части и двигаются со скоростью около 40-50 километров в час.
По данным радиостанции, перевозчики требуют "запретить въезд полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России, запретить деятельность транспортных компаний с белорусским и российским капиталом, а также восстановить разрешения на перевозки для украинских перевозчиков, привязав их к соответствующему стандарту выбросов выхлопных газов".
Один из организаторов акции Рафал Меклер заявил, что польские перевозчики недовольны конкуренцией с российскими и белорусскими фирмами. "Сегодня они способны обеспечить клиенту транспортировку по всему участку, например, Западная Европа - Белоруссия, потому что, в отличие от нас, им не нужно перегружать груз на границе. Белорусские и российские компании, которые имеют свои филиалы в Польше, сегодня де-факто вне конкуренции", - сказал он.
Протестующие хотят передать свои требования правительству и в случае отказа решить данный вопрос обещают провести забастовку.
При этом ранее в марте госпогранкомитет Белоруссии сообщал о серьезной загруженности в пунктах пропуска выезда из республики на территорию ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что и на Западе, и на Востоке недовольны теми ограничительными мерами на движение транспорта через польско-белорусскую границу, которые ввела Варшава. "Самое интересное, что меньше всего от этого страдаем мы", - отмечал глава государства на заседании правительства.