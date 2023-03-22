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В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука - РИА Новости, 22.03.2023
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17:29 22.03.2023 (обновлено: 17:45 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pauk-1859850414.html
В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука
В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука - РИА Новости, 22.03.2023
В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука
Австралийские ученые обнаружили новый вид паука в Центральном Квинсленде, его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает австралийский... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:29
2023-03-22T17:45
австралия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили новый вид паука в Центральном Квинсленде, его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает австралийский телеканал ABC. "Паукообразному дали название Euoplos dignitas, его имя происходит от латинского "dignitas", что означает "достоинство" или "величие" и отражает впечатляющий размер и характер паука", - говорится в заявлении исследователей из Квинслендского музея, обнаруживших новый вид. По их словам, Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука, так как он потерял большую часть своей среды обитания из-за расчистки земель. Паукообразное гнездится под землей, обладает густым волосяным покровом, его укусы могут вызывать боль и отек у людей.
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австралия
Австралия
В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука

Австралийские ученые обнаружили новый вид паука длиной более 20 сантиметров

© Фото : Queensland MuseumНовый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде
Новый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Queensland Museum
Новый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили новый вид паука в Центральном Квинсленде, его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает австралийский телеканал ABC.
"Паукообразному дали название Euoplos dignitas, его имя происходит от латинского "dignitas", что означает "достоинство" или "величие" и отражает впечатляющий размер и характер паука", - говорится в заявлении исследователей из Квинслендского музея, обнаруживших новый вид.
По их словам, Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука, так как он потерял большую часть своей среды обитания из-за расчистки земель. Паукообразное гнездится под землей, обладает густым волосяным покровом, его укусы могут вызывать боль и отек у людей.
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