https://ria.ru/20230322/pauk-1859850414.html

В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука

В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука - РИА Новости, 22.03.2023

В Австралии обнаружили новый вид гигантского паука

Австралийские ученые обнаружили новый вид паука в Центральном Квинсленде, его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает австралийский... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:29

2023-03-22T17:29

2023-03-22T17:45

австралия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили новый вид паука в Центральном Квинсленде, его длина превышает 20 сантиметров, а яд опасен для человека, сообщает австралийский телеканал ABC. "Паукообразному дали название Euoplos dignitas, его имя происходит от латинского "dignitas", что означает "достоинство" или "величие" и отражает впечатляющий размер и характер паука", - говорится в заявлении исследователей из Квинслендского музея, обнаруживших новый вид. По их словам, Euoplos dignitas может оказаться исчезающим видом паука, так как он потерял большую часть своей среды обитания из-за расчистки земель. Паукообразное гнездится под землей, обладает густым волосяным покровом, его укусы могут вызывать боль и отек у людей.

https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html

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