В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией
Премьер Саксонии Кречмер: Берлин сохранит связи с Москвой, восстановив "Северные потоки"
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра Саксонии М. Кречмера в Москву
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
Визит премьер-министра Саксонии М. Кречмера в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил изданию Focus, что Германия может сохранить отношения с Россией, если починит газопроводы "Северный поток".
«
"К сожалению, украинский конфликт не закончится в ближайшие несколько недель. Но нужно ремонтировать трубопровод сейчас, чтобы через пять лет был вариант сохранить отношения с Россией", — утверждает политик.
По его мнению, в будущем газопровод может стать возможностью для обеих стран восстановить экономические отношения, но если не отремонтировать его сейчас, то скоро это уже будет невозможно.
«
"Мы ведем себя так, как будто проблем нет. Однако сейчас у нас есть дорогой СПГ, который имеет такой же большой углеродный след, как и отечественный бурый уголь. Именно федеральное правительство значительно увеличит выбросы углекислого газа. В то же время спрос на электроэнергию значительно возрастет. Как эта система будет работать? Я думаю, что было бы слишком круто заявить, что "Северный поток" нам не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы он оставался доступным", — подытожил Кречмер.