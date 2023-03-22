В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией

«

"Мы ведем себя так, как будто проблем нет. Однако сейчас у нас есть дорогой СПГ, который имеет такой же большой углеродный след, как и отечественный бурый уголь. Именно федеральное правительство значительно увеличит выбросы углекислого газа. В то же время спрос на электроэнергию значительно возрастет. Как эта система будет работать? Я думаю, что было бы слишком круто заявить, что "Северный поток" нам не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы он оставался доступным", — подытожил Кречмер.