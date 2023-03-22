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В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
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13:56 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/otnosheniya-1859775280.html
В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией
В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил изданию Focus, что Германия может сохранить отношения с Россией, если починит... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:56
2023-03-22T13:56
германия
россия
саксония
михаэль кречмер
северный поток
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил изданию Focus, что Германия может сохранить отношения с Россией, если починит газопроводы "Северный поток".По его мнению, в будущем газопровод может стать возможностью для обеих стран восстановить экономические отношения, но если не отремонтировать его сейчас, то скоро это уже будет невозможно.Премьер Саксонии также заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, что, по его мнению, следовало предотвратить.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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германия, россия, саксония, михаэль кречмер, северный поток, в мире
Германия, Россия, Саксония, Михаэль Кречмер, Северный поток, В мире
В Германии назвали способ сохранения отношений с Россией

Премьер Саксонии Кречмер: Берлин сохранит связи с Москвой, восстановив "Северные потоки"

© Пресс-служба Минэкономразвития РФ | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра Саксонии М. Кречмера в Москву
Визит премьер-министра Саксонии М. Кречмера в Москву
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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Визит премьер-министра Саксонии М. Кречмера в Москву. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил изданию Focus, что Германия может сохранить отношения с Россией, если починит газопроводы "Северный поток".
«

"К сожалению, украинский конфликт не закончится в ближайшие несколько недель. Но нужно ремонтировать трубопровод сейчас, чтобы через пять лет был вариант сохранить отношения с Россией", — утверждает политик.

По его мнению, в будущем газопровод может стать возможностью для обеих стран восстановить экономические отношения, но если не отремонтировать его сейчас, то скоро это уже будет невозможно.
«

"Мы ведем себя так, как будто проблем нет. Однако сейчас у нас есть дорогой СПГ, который имеет такой же большой углеродный след, как и отечественный бурый уголь. Именно федеральное правительство значительно увеличит выбросы углекислого газа. В то же время спрос на электроэнергию значительно возрастет. Как эта система будет работать? Я думаю, что было бы слишком круто заявить, что "Северный поток" нам не нужен. Для будущих поколений важно, чтобы он оставался доступным", — подытожил Кречмер.

Премьер Саксонии также заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине, что, по его мнению, следовало предотвратить.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ГерманияРоссияСаксонияМихаэль КречмерСеверный потокВ мире
 
 
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