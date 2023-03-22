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Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах

Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах - РИА Новости, 22.03.2023

Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах

На одном из островов Курильской цепи — Парамушире — с декабря прошлого года работает дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил министр обороны... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:47

2023-03-22T13:47

2023-03-22T15:33

безопасность

парамушир

россия

курильские острова

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На одном из островов Курильской цепи — Парамушире — с декабря прошлого года работает дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", заявил министр обороны Сергей Шойгу."Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион", — сказал он на заседании коллегии Минобороны.Как отметил глава ведомства, возможности Восточного военного округа (ВВО) возросли."В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники. Среди них — атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", — добавил Шойгу.В то же время, по оценке министерства, военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной. Так, США наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют связи с союзниками. Это, по словам главы Минобороны, делается для сдерживания России и Китая.Шойгу подчеркнул, что в 2023 году войска ВВО "сосредоточатся на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечении войск современным оружием".

https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html

парамушир

россия

курильские острова

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Дарья Буймова

безопасность, парамушир, россия, курильские острова, сергей шойгу