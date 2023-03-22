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В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
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11:39 22.03.2023 (обновлено: 15:29 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859719410.html
В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине
В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине
Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:39
2023-03-22T15:29
технологии
украина
т-62
в мире
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину, пишет американский журнал Military Watch."Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится в материале.Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми Т-62М или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов. В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2000 метров.Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.Журнал Military Watch сообщал, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230221/tank_t-90-1853530118.html
https://ria.ru/20230227/armata-1854584669.html
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технологии, украина, т-62, в мире, россия
Технологии, Украина, Т-62, В мире, Россия
В США назвали российское оружие, способное одолеть танки Запада на Украине

MWM: обновленный российский танк Т-62М превосходит западную военную технику

© РИА Новости / Павел ЛисицынТанк Т-62М
Танк Т-62М - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Танк Т-62М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину, пишет американский журнал Military Watch.
"Жизнеспособности Т-62М придает и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя", — говорится в материале.
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Согласно статье, наиболее заметное усовершенствование танка — интеграция тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, обеспечивающего гораздо большую ситуационную осведомленность по сравнению с базовыми Т-62М или с большинством танков, находящихся на вооружении Украины, не имеющих тепловизионных прицелов. В ночное время тепловизионный прицел 1PN96MT-02 обеспечивает дальность обнаружения цели до 2000 метров.
«

"Т-62 менее сложен в эксплуатации и требует меньше технического обслуживания, чем Т-72, что делает его оптимальным выбором как для подразделений ополчения, как и для призывных подразделений российской армии", — указали авторы публикации.

Как утверждает издание, поскольку обновленная версия Т-62 поступила на вооружение в 80-х годах прошлого века, его возраст почти такой же, что и у Leopard 2 и Abrams, поставленных Западом Украине, но модернизация, численность, мобильность и наличие осколочных снарядов дают российскому танку значительное преимущество.
Журнал Military Watch сообщал, что британские танки Challenger 2 не смогут существенно помочь украинской армии на поле боя из-за многочисленных недостатков.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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