https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html

МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном

МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023

МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном

Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:50

2023-03-22T08:50

2023-03-22T08:50

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

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великобритания

украина

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Влада Копылова

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, украина