Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:50
2023-03-22T08:50
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ee7b75a62d2051341396ff9cc57f161.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f7f7d98049df1d286894b585e368681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, украина
Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Украина
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном

Захарова: в Британии не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
"Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
Танк Т-72Б3М на марьинском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Там совершенно иное оружие". Кто разбивает цитадель ВСУ под Донецком
Вчера, 08:00
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала