https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859672903.html
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 22.03.2023
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:50
2023-03-22T08:50
2023-03-22T08:50
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сделавшая заявление о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, не осознает до конца последствия их применения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. "Я не уверена, что сделавшая это заявление британская дама до конца осознает последствия применения этих вооружений. Страдать будут и те, в отношении кого применяют, но не только находящиеся в зоне поражения в этот исторический момент, но и дальнейшие поколения, которые будут проживать на этих землях... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие (с обедненным ураном - ред.)", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859161946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, украина
Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Украина
МИД предупредил о последствиях применения оружия с обедненным ураном
Захарова: в Британии не осознают последствия применения оружия с обедненным ураном