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СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/odessa-1859810972.html
СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки
СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 22.03.2023
СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки
Сотрудники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками, чтобы вручить горожанам повестки, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:59
2023-03-22T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками, чтобы вручить горожанам повестки, пишет местное издание "Думская". "Работники военкомата вскрыли отмычкой ворота частного дома, чтобы вручить повестки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Издание публикует запись, сделанную камерой наблюдения. На ней мужчины в украинской военной форме вскрывают металлическую дверь, предположительно ведущую во внутренний двор дома и входят туда в сопровождении человека в штатском, держащего в руках некие документы. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, одесса, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки

"Думская": в Одессе работники военкоматов вскрывают двери отмычками, чтобы отдать повестки

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками, чтобы вручить горожанам повестки, пишет местное издание "Думская".
"Работники военкомата вскрыли отмычкой ворота частного дома, чтобы вручить повестки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Издание публикует запись, сделанную камерой наблюдения. На ней мужчины в украинской военной форме вскрывают металлическую дверь, предположительно ведущую во внутренний двор дома и входят туда в сопровождении человека в штатском, держащего в руках некие документы.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныОдессаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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