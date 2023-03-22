https://ria.ru/20230322/odessa-1859810972.html

СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки

СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки - РИА Новости, 22.03.2023

СМИ: в Одессе вскрывают двери отмычками, чтобы раздать повестки

Сотрудники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками, чтобы вручить горожанам повестки, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:59

2023-03-22T15:59

2023-03-22T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

одесса

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сотрудники одесских военкоматов начали вскрывать двери отмычками, чтобы вручить горожанам повестки, пишет местное издание "Думская". "Работники военкомата вскрыли отмычкой ворота частного дома, чтобы вручить повестки", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Издание публикует запись, сделанную камерой наблюдения. На ней мужчины в украинской военной форме вскрывают металлическую дверь, предположительно ведущую во внутренний двор дома и входят туда в сопровождении человека в штатском, держащего в руках некие документы. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858895498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, одесса, ситуация в днр и лнр