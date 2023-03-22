https://ria.ru/20230322/obstrel-1859716964.html

ВСУ обстреляли Озеряновку и Докучаевск

ВСУ обстреляли Озеряновку и Докучаевск - РИА Новости, 22.03.2023

ВСУ обстреляли Озеряновку и Докучаевск

Украинские войска выпустили по Озеряновке и Докучаевску восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:24

2023-03-22T11:24

2023-03-22T11:24

специальная военная операция на украине

докучаевск

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Озеряновке и Докучаевску восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 10.45 мск украинские войска выпустили по Докучаевску два снаряда калибром 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230322/boepripasy-1859715542.html

докучаевск

украина

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докучаевск, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины