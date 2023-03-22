https://ria.ru/20230322/novosibirsk-1859684178.html

В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра

В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра - РИА Новости, 22.03.2023

В Новосибирске могут отменить прямые выборы мэра

Депутаты горсовета Новосибирска в среду назначили на 11 апреля публичные слушания по изменениям в устав города, касающимся лишения полномочий отсутствующих... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:40

2023-03-22T09:40

2023-03-22T09:40

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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска в среду назначили на 11 апреля публичные слушания по изменениям в устав города, касающимся лишения полномочий отсутствующих более полугода депутатов и отмены прямых выборов мэра Новосибирска, передает корреспондент РИА Новости. "Предлагается провести публичные слушания для обсуждения проекта решения о внесении изменений в устав. В целом проект решения о внесении изменений в устав подготовлен в связи с принятием 20 февраля текущего года закона Новосибирской области, которым предусмотрена новая система избрания мэра Новосибирска", - сказал председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев. После бурных обсуждений депутаты большинством голосов приняли решение о проведении публичных слушаний 11 апреля текущего года. Желающие смогут подать свои предложения и замечания к законопроекту о внесении изменений в устав до 5 апреля. В ходе обсуждений вопроса часть депутатов заявила, что выступает за изменения в устав Новосибирска, предусматривающие лишение депутатского статуса народных избранников, которые в течение шести месяцев подряд без уважительных причин отсутствуют на заседаниях горсовета, но в то же время против принятия поправок, отменяющих прямые выборы мэра города. Независимый депутат Антон Картавин на сессии также предложил организовать областной референдум по вопросу "о поддержке прямых выборов мэра Новосибирска", однако депутаты отказались обсуждать этот вопрос. Как сообщалось, Законодательное собрание Новосибирской области на сессии 20 февраля сразу в двух чтениях приняло законопроект об изменениях в областной закон, предполагающих отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. В соответствии с этим законом городским депутатам и предстоит внести изменения в устав Новосибирска. По новым правилам глава муниципального образования теперь будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html

https://ria.ru/20180403/1517803142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирск, новосибирская область, россия