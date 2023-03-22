https://ria.ru/20230322/neonatsizm-1859739383.html

В некоторых странах поднял голову современный неонацизм, заявил Лукашенко

В некоторых странах поднял голову современный неонацизм, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.03.2023

В некоторых странах поднял голову современный неонацизм, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит на примере ряда стран, как поднял голову современный неонацизм. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:14

2023-03-22T12:14

2023-03-22T12:14

в мире

хатынь

белоруссия

александр лукашенко

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит на примере ряда стран, как поднял голову современный неонацизм. "У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей своего народа. Мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к славянской цивилизации. "Арийские стандарты" они заменили на либеральные демократические ценности", - сказал Лукашенко в среду, выступая на памятном мероприятии по случаю годовщины трагедии в Хатыни. Он отметил, что "фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно - через "цветные революции", мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж". "Как далеко может зайти - мы знаем. К сожалению, уже и видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин", - подчеркнул белорусский президент. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230302/neonatsizm-1855480403.html

https://ria.ru/20230223/neonatsizm-1853904615.html

хатынь

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в мире, хатынь, белоруссия, александр лукашенко