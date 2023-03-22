https://ria.ru/20230322/nedvizhimost-1859677175.html

Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости

Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости - РИА Новости, 22.03.2023

Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости

В рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится свыше миллиона квадратных метров... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:10

2023-03-22T09:10

2023-03-22T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится свыше миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках программы КРТ на площади почти 60 гектаров на северо-востоке Москвы инвестор и городские операторы построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: 590 тысяч квадратных метров жилья (в том числе по программе реновации), а также около 570 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что суммарные инвестиции в редевелопмент могут составить более 94 миллиардов рублей, а на построенных объектах смогут трудоустроиться около 8,6 тысячи человек.В департаменте городского имущества уточнили, что общая площадь социальных и деловых объектов на развиваемых территориях превысит 200 тысяч квадратных метров. Будут введены в эксплуатацию три общеобразовательных школы, три детских сада, школа искусств, спорткомплекс с бассейном, а также другие необходимые для жизни города объекты: предприятия общепита, магазины, отделения банков и другие.Также сообщается, что неэффективно используемый участок в Отрадном (на месте бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе") площадью почти 30 гектаров будет развивать инвестор, определенный по результатам торгов. В свою очередь, городские операторы – казенное предприятие Москвы "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизуют участки в бывших промзонах "Свиблово" и "Северянин".

https://ria.ru/20230321/efimov-1859415542.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)