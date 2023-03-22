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Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости
Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости - РИА Новости, 22.03.2023
Ефимов: в СВАО в рамках КРТ возведут 1,1 миллиона квадратов недвижимости
В рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится свыше миллиона квадратных метров... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:10
2023-03-22T09:10
2023-03-22T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится свыше миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках программы КРТ на площади почти 60 гектаров на северо-востоке Москвы инвестор и городские операторы построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: 590 тысяч квадратных метров жилья (в том числе по программе реновации), а также около 570 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что суммарные инвестиции в редевелопмент могут составить более 94 миллиардов рублей, а на построенных объектах смогут трудоустроиться около 8,6 тысячи человек.В департаменте городского имущества уточнили, что общая площадь социальных и деловых объектов на развиваемых территориях превысит 200 тысяч квадратных метров. Будут введены в эксплуатацию три общеобразовательных школы, три детских сада, школа искусств, спорткомплекс с бассейном, а также другие необходимые для жизни города объекты: предприятия общепита, магазины, отделения банков и другие.Также сообщается, что неэффективно используемый участок в Отрадном (на месте бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе") площадью почти 30 гектаров будет развивать инвестор, определенный по результатам торгов. В свою очередь, городские операторы – казенное предприятие Москвы "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизуют участки в бывших промзонах "Свиблово" и "Северянин".
https://ria.ru/20230321/efimov-1859415542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В рамках трех проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Восточном административном округе столицы появится свыше миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках программы КРТ на площади почти 60 гектаров на северо-востоке Москвы
инвестор и городские операторы построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: 590 тысяч квадратных метров жилья (в том числе по программе реновации), а также около 570 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что суммарные инвестиции в редевелопмент могут составить более 94 миллиардов рублей, а на построенных объектах смогут трудоустроиться около 8,6 тысячи человек.
В департаменте городского имущества уточнили, что общая площадь социальных и деловых объектов на развиваемых территориях превысит 200 тысяч квадратных метров. Будут введены в эксплуатацию три общеобразовательных школы, три детских сада, школа искусств, спорткомплекс с бассейном, а также другие необходимые для жизни города объекты: предприятия общепита, магазины, отделения банков и другие.
Также сообщается, что неэффективно используемый участок в Отрадном (на месте бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе") площадью почти 30 гектаров будет развивать инвестор, определенный по результатам торгов. В свою очередь, городские операторы – казенное предприятие Москвы "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизуют участки в бывших промзонах "Свиблово" и "Северянин".
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